Президент США Дональд Трамп щоденно озвучує нові "аргументи" щодо виправдання вбивств, варварства і мародерства російської орди країни-терориста на чолі з військовим злочинцем путіним. Чергове і нове пояснення кривавої російської війни проти українського народу він побачив у діях екс-очільників США та Канади Барака Обами і Джастіна Трюдо:

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"Барак Обама і особа на імʼя Трюдо не хотіли, щоб росія була в G8.

І я б сказав, що це була помилка. Бо інакше у нас зараз не було б війни, якби росія була в G8."

Нагадаємо президенту США та його команді, як насправді відбулася ця подія.

20 лютого 2014 року російські війська порушили кордон України та розпочали операцію захоплення Кримського півострова.

В ніч на 27 лютого озброєні особи встановили на будівлях Верховної Ради та Уряду АРК російські прапори.

1 березня 2014 року Рада Федерації РФ підтримала звернення президента путіна про дозвіл на застосування Збройних сил РФ на території України.

5 березня 2014 року міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус повідомив по рішення "групи восьми" ПРИЗУПИНИТИ членство росії в цій організації. При цьому міністр зазначив, що запрошення президенту РФ відвідати Францію 6 червня залишається в силі.

7 квітня російські війська розпочали бойові дії на Сході України.

12-14 квітня 2014 року російськими терористами розпочалося захоплення адміністративних будівель у Донецькій області….

А 4-5 червня 2014 року саміт G7 відбувся у Брюсселі замість запланованого раніше в Сочі та без участі росії.

Таким чином, відбулося остаточне виключення РФ із формату G7+1.

І про Джастіна Трюдо.

Він обраний премʼєр-міністром Канади 4 листопада 2015 року.

На момент виключення Росії із G8 премʼєр-міністром Канади був Стівен Гарпер.

З огляду на цей черговий історичний та геополітичний зашквар від американського президента:

чи не настав час змінити відомий вираз "іспанський сором" на "американський сором"?!

Вважаю, що це було б справедливо і в дусі передвиборчих обіцянок Трампа про творення "великої Америки".