Американские музыканты исполнили произведения украинских композиторов: в Нью-Йорке состоялся концерт к годовщине катастрофы на ЧАЭС

В США почтили память жертв Чернобыльской катастрофы масштабным культурным событием. В Нью-Йорке прозвучали произведения украинских композиторов в исполнении известных музыкантов.

Концерт стал не только данью памяти, но и важным шагом в популяризации украинской классической музыки в мире. Об этом сообщает Укринформ.

Концерт состоялся в известном концертном зале Карнеги-холла в Нью-Йорке и был приурочен к 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы. На сцене выступили американские музыканты украинского происхождения и их коллеги – скрипачка Соломия Ивахив, а также пианисты Павел Гинтов и Стивен Бек.

В рамках программы прозвучали произведения выдающихся украинских композиторов, среди которых Филарет Колесса, Борис Лятошинский, Виктор Косенко, Федор Акименко, Евгений Станкович, Анна Гаврилец, Мирослав Скорик, Юрий Поволоцкий и Лариса Кузьменко.

Исполнение охватило разные периоды развития украинской музыки и продемонстрировало ее богатство и глубину.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в своем выступлении отметил, что украинская классическая музыка до сих пор остается недостаточно известной в мире. По его словам, одной из причин этого стало системное подавление украинской культуры в период советской оккупации.

Дипломат подчеркнул, что в те времена композиторов преследовали, сажали или уничтожали, а их произведения часто запрещали к исполнению. Он отметил, что имперская политика сознательно сужала представление об украинской культуре, сводя ее преимущественно к фольклору и этнографии.

Сейчас же, по словам Мельника, Украина активно работает над возвращением своего музыкального наследия в мировое культурное пространство. Проведение таких концертов за рубежом является важной составляющей этого процесса, ведь они открывают международной аудитории украинскую классическую музыку и ее выдающихся авторов.

Как сообщал OBOZ.UA, в 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции в Киеве открыли после капитального ремонта Национальный музей "Чернобыль". Спустя десятилетия после крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества в музее представили новые экспозиции и уникальные документы.

