Амбасадор UNITED24 Мишель Азанавичюс встретился в Ирпене с жителями дома, на восстановление которого помог собрать деньги

Французский кинорежиссер, лауреат премии "Оскар" и посол UNITED24 в третий раз посетил Украину. В рамках своего визита он во второй раз посетил Ирпень, где по улице Давидчука, 42 находится жилой комплекс, на который Мишель летом 2023 года собрал средства. Там он встретился с Аленой и ее дочерью Лили, жителями разрушенного русскими дома. Очень скоро благодаря послу платформы они и другие жители смогут во второй раз отпраздновать новоселье.

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Я надеюсь, что сюда снова вернется жизнь и связь между людьми. Сегодня это место имеет вид жертвы войны. Это не то, чем должен быть дом. Он должен быть наполнен людьми, душой, смехом. Сейчас я увидел, что все это вернется очень скоро. Я очень рад за Алену и Лили ", - сказал Мишель.

Когда мы с [Мишелем] увиделись, мы просто пообщались, он спросил, видели ли мы его фильм, спросил, как наши дела, и пообещал, что все будет хорошо. Мы чуть ли не сразу, как с ним пообщались, решили вернуться домой. И в конце зимы уже были там. Мы очень рады оказаться в своей квартире, потому что стены лечат ", – поделилась воспоминаниями Алена.

В рамках реализации программы UNITED24 "Восстановление Украины" в Киевской области планируют восстановить 18 многоквартирных домов, поврежденных в результате боевых действий. Всего реконструируют 18 домов в 4 громадах: Гостомельской, Дмитровской, Бородянской и Ирпенской. В настоящее время работы уже начались на 17 объектах. Поддержать проект можно по ссылке.

После поездки в Ирпень Мишель вернулся в Киев, где сначала встретился с украинскими военными, а затем с режиссерами Антонио Лукичем, Дмитрием Сухолитким-Собчуком, Александрой Рубан, а также с журналисткой и культурным менеджером Богданой Неборак.

Насыщенный день завершился посещением галереи известной украинской художницы Марии Примаченко.