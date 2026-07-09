Альтернатива туе: какое растение создаст ширму в вашем саду

Живая изгородь из туи – один из самых популярных видов декоративных ограждений для сада. Однако эту красоту можно увидеть буквально повсюду. Если вы хотите выделиться среди соседей и при этом не хотите тратить много времени и сил на уход, обратите внимание на такое растение, как лавровишня.

Видео дня

Как правильно ее выращивать, рассказало издание Interia Kobieta. У лавровишни есть несколько требований, которые нужно учесть. Но в целом она не доставит вам лишних хлопот и при этом образует красивую пышную живую изгородь.

Что такое лавровишня

В зависимости от сорта и условий выращивания кустарник, латинское название которого Prunus laurocerasus, может достигать 6 м в высоту. У него крупные блестящие листья темно-зеленого цвета эллиптической или ланцетовидной формы. Из-за их внешнего вида лавровишню нередко путают с лавром благородным.

Весной куст покрывается мелкими белыми цветками, собранными в кистевидные соцветия. Они выполняют не только декоративную функцию, но и источают приятный сладкий аромат, привлекая насекомых-опылителей. После цветения на кусте появляются небольшие темные ягоды. Их, однако, не следует употреблять в пищу из-за токсичности.

Как сажать лавровишню

Лавровишня идеально подходит для живой изгороди. Она устойчива к низким температурам и не требует особого ухода. Однако стоит ознакомиться с несколькими ее требованиями – только тогда можно быть уверенным, что она будет радовать своим видом.

Кустарник любит солнечные места, но хорошо себя чувствует и в полутени. Предпочитает плодородную, водопроницаемую и слегка влажную почву. Оптимальная кислотность – от слабокислой до слабощелочной.

Лучшее время для посадки лавровишни – ранняя весна или ранняя осень. Так куст успевает приспособиться к условиям зимы или лета. Растению нужно пространство для роста, поэтому при формировании живой изгороди следует соблюдать достаточные расстояния между кустами.

Лавровишня любит умеренно влажную почву, поэтому в засушливый период её нужно регулярно поливать. Важно не переусердствовать с водой, ведь ее избыток приводит к гниению корней. Залог успеха здесь – мера. Молодые экземпляры особенно нуждаются в регулярном поливе.

Правильный уход за лавровишней

Куст лучше всего обрезать ранней весной до начала вегетации или поздней осенью. Обрезка стимулирует рост и образование новых побегов. Во время обрезки следует удалять старые и больные ветки – это улучшит циркуляцию воздуха внутри куста. Лавровишню можно формировать по своему усмотрению.

В вегетационный период лавровишню можно подкармливать комплексным удобрением. Мульчирование поможет сохранить влажность почвы. Зимой молодые кусты следует укрывать агроволокном или соломенными матами.

Соблюдение упомянутых правил ухода обеспечит лавровишне декоративный вид в течение всего года. И не забывайте придавать ей желаемую форму.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где нельзя сажать гортензию — растение погибнет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.