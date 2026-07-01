Где нельзя сажать гортензию: растение погибнет

Гортензия кажется неприхотливой лишь на первый взгляд. На самом деле место посадки для нее имеет решающее значение. В неблагоприятных условиях куст может плохо расти, не цвести, страдать от пересыхания или даже погибнуть из-за загнивания корней.

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Именно поэтому перед посадкой важно знать, где гортензии будет хуже всего. Эксперты говорят, что, прежде всего, не стоит сажать гортензию вплотную к фундаменту дома.

Где не стоит сажать гортензию

Гортензиям нужно достаточно места для роста. Большинство сортов следует размещать хотя бы на расстоянии примерно 70–90 см от стены, а крупные метельчатые или дуболистные гортензии – еще дальше.

Есть и другая проблема: почва у фундамента часто бывает песчаной, каменистой или слишком сухой. К тому же крыша, водостоки и выступы дома могут создавать так называемую "тень дождя", когда вода просто не попадает к корням растения. В таком месте гортензия будет постоянно страдать от недостатка влаги, а вам придётся поливать её гораздо чаще.

Каким должно быть освещение

Неудачным местом будет и участок, где солнце палит целый день. Гортензии любят свет, но сильная жара и прямые лучи после обеда могут быть для них изнурительными. Особенно это касается крупнолистных гортензий, которые часто реагируют на перегрев вялыми листьями и слабым цветением. В жарких регионах или на открытых южных участках кусты лучше сажать так, чтобы в первой половине дня они получали солнце, а после обеда находились в легкой тени.

Исключением является метельчатая гортензия. Она лучше переносит солнечные места и для хорошего цветения нуждается в нескольких часах света в день. Но даже ей в сильную жару будет комфортнее, если днем рядом есть легкое притенение.

Можно ли сажать гортензии в тени

В то же время гортензию нельзя сажать и в глухую тень. Это распространённая ошибка: садоводы пытаются защитить растение от солнца, но слишком сильно прячут его под густыми деревьями или у тёмной стены.

В таком месте куст может выжить, однако будет расти медленно, вытягиваться и почти не закладывать цветочных почек. Лучший вариант для большинства гортензий – утреннее солнце и легкая рассеянная тень во второй половине дня.

Как поливать гортензию

Еще одно место, которого стоит избегать, – участок вдали от источника воды. Гортензия очень любит влагу. В жаркий период кусты часто нуждаются в регулярном поливе, особенно после посадки и во время формирования бутонов. Если посадить гортензию там, куда неудобно дотянуть шланг или организовать капельный полив, уход быстро станет проблемой.

Опасно высаживать гортензию и в влажную тяжелую почву, которая долго не просыхает. Это растение любит влагу, но не переносит застоя воды. Если корни постоянно находятся в сырой земле, они могут начать загнивать. Особенно рискованны глинистые, болотистые или низинные места, где после дождя долго стоит вода. В таких условиях гортензия ослабевает, чаще подвергается грибковым заболеваниям и может погибнуть.

Какую почву выбрать

Почва для гортензии должна быть влажной, но хорошо дренированной. То есть он должен удерживать достаточно воды, но не превращаться в болото. Если почва на участке тяжелая, перед посадкой ее стоит улучшить: добавить органику, разрыхлители и позаботиться об отводе лишней влаги.

Можно ли сажать гортензии под деревьями

Не самая лучшая идея – сажать гортензию прямо под большим деревом. Кажется, что это идеальное место, ведь дерево даёт тень в жаркий день. Но у крупных деревьев мощная корневая система, и они активно забирают из почвы воду и питательные вещества. Гортензиям в таком соседстве часто не хватает влаги, поэтому они могут увядать даже при регулярном поливе.

Особенно плохо гортензии чувствуют себя под деревьями с поверхностными корнями. Их корни конкурируют с кустом за все необходимое, а сама почва быстро пересыхает. Если хочется воспользоваться тенью от дерева, лучше посадить гортензию неподалеку, но не в зоне активной конкуренции корней.

Где стоит сажать гортензии

Лучшее место для гортензии – участок с утренним солнцем, лёгкой послеобеденной тенью, плодородной влажной почвой и хорошим дренажом. Растению также нужно достаточно пространства для роста и удобный доступ к поливу. Если учесть эти условия сразу, гортензия быстро приживется и будет каждый год радовать пышным цветением.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ухаживать за гортензиями летом.

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