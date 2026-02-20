'Акселератор устойчивых инноваций': L'Oréal объявил первые 13 стартапов, выбранных для участия в программе с бюджетом 100 млн евро

После рассмотрения почти 1000 заявок из 101 страны компания L'Oréal (Лореаль) 14 января 2026 года объявила первые 13 стартапов, которые присоединятся к ее флагманской программе устойчивого инновационного развития "Акселератор устойчивых инноваций".Программа, бюджет которой на следующие пять лет составляет 100 млн евро, реализуется в партнерстве с Институтом устойчивого развития Кембриджского университета (CISL), с целью стимулировать разработку и масштабирование решений, способных в перспективе помочь с решением насущных проблем климата, окружающей среды и циркулярной экономики.

От разработки упаковки из древесных волокон до превращения отходов в ингредиенты для косметических изделий – решения, предложенные 13 стартапами, которые первыми выбраны для участия в программе, продемонстрировали высокий потенциал в обеспечении бьюти-отрасли принципиально новыми упаковочными материалами и ингредиентами из природного сырья, внедрении идеи циркулярной экономики и разработке инструментов прогнозной аналитики.

Представляем первую группу из 13 победителей

Упаковка и материалы следующего поколения:

Келпи (Kelpi), Великобритания: Освоение морских водорослей как сырья для изготовления низкоуглеродной упаковки, пригодной к вторичной переработке.

Великобритания: Освоение морских водорослей как сырья для изготовления низкоуглеродной упаковки, пригодной к вторичной переработке. Биоворкс (Bioworks), Япония: Использование сахарного тростника и другого растительного сырья для производства инновационного биопластика.

Япония: Использование сахарного тростника и другого растительного сырья для производства инновационного биопластика. Блу Оушен Кложерс (Blue Ocean Closures), Швеция: Технология изготовления крышек и колпачков из целлюлозного волокна как альтернативы пластиковым крышкам в упаковке.

Швеция: Технология изготовления крышек и колпачков из целлюлозного волокна как альтернативы пластиковым крышкам в упаковке. Пулпекс (Pulpex), Великобритания: Разработка бумажных бутылок следующего поколения, пригодных к переработке на вторичное сырье.

Великобритания: Разработка бумажных бутылок следующего поколения, пригодных к переработке на вторичное сырье. Пулпак (PULPAC), Швеция: Инновационная компания, специализирующаяся на низкоуглеродных процессах производства бумажной упаковки.

Швеция: Инновационная компания, специализирующаяся на низкоуглеродных процессах производства бумажной упаковки. Райку (RAIKU), Эстония: Преобразование натуральной древесины в премиальную защитную упаковку с амортизационными свойствами.

Ингредиенты природного происхождения:

Биосинтис (Biosynthis), Франция: Производство возобновляемых и биоразлагаемых сырьевых материалов.

Франция: Производство возобновляемых и биоразлагаемых сырьевых материалов. Пи-ту Саенс (P2 Science), США: Коммерциализация материалов на биооснове и продуктов, полученных путем зеленого синтеза.

США: Коммерциализация материалов на биооснове и продуктов, полученных путем зеленого синтеза. Оберон Фьюэлс (Oberon Fuels), США: Апсайклинг древесного сырья и целлюлозы в возобновляемые компоненты для аэрозольной продукции.

Решение для циркулярной экономики:

Новобиом (Novobiom), Бельгия: Применение природного потенциала грибного мицелия для трансформации смешанных отходов в премиальное сырье.

Бельгия: Применение природного потенциала грибного мицелия для трансформации смешанных отходов в премиальное сырье. Реплейс (REPLACE), Франция: Одноэтапная технология переработки многокомпонентных и многослойных отходов в новые износостойкие изделия.

Франция: Одноэтапная технология переработки многокомпонентных и многослойных отходов в новые износостойкие изделия. Гас Верде (Gàs Verde), Бразилия: Производство биометана как альтернативы ископаемому топливу для декарбонизации промышленности и транспортной отрасли.

Дата-аналитика:

Ньютрино (Neutreeno), Великобритания: Цифровая система управления углеродным следом для компаний, работающих в направлении декарбонизации своих цепей поставок.

Все 13 отобранных стартапов переходят на следующий этап интенсивной поддержки от команды по инновациям в составе CISL (Институт устойчивого развития Кембриджского университета), сосредотачиваясь на готовности к пилотным запускам. На этом пути они будут иметь возможность доступа к ресурсам L'Oréal (Лореаль) на глобальном уровне для запуска пилотных проектов сроком от 6 до 9 месяцев с последующим возможным масштабированием своих технологий в рамках глобальной операционной деятельности Группы L'Oréal (Лореаль).

"Мы расширяем экосистему партнерств, делая ее более инклюзивной, чтобы максимально быстро коммерциализировать устойчивые инновации через механизм поддержки "Акселератор устойчивых инноваций", – отметила Эзги Барсенас, директор по корпоративной ответственности Группы L'Oréal. – Мы полны оптимизма, выступая соавторами будущего бьюти-отрасли в одной команде с Институтом устойчивого развития Кембриджского университета и 13 избранными "чейнджмейкерами"".

"CISL гордятся сотрудничеством с Группой L'Oréal, которая имеет многолетний опыт внедрения масштабных инноваций, – добавил Джеймс Коул, директор по инновациям CISL. – Выявляя и масштабируя перспективные экоинновации на глобальном уровне, мы превращаем идею устойчивого развития из амбициозной цели в реальный результат".

