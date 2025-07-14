Академия ДТЭК получила международную премию The International CSR Excellence Award 2025

Академия ДТЭК стала лауреатом престижной международной премии The International CSR Excellence Award 2025

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Академия ДТЭК, открытый корпоративный университет энергетической компании ДТЭК, получила престижную международную награду Champion CSR Excellence Award 2025 в рамках международной кампании по поиску лучших проектов по КСО от компаний, советов и общин со всего мира за свой проект "The Future We Build/ Будущее, которое мы строим", – говорится в нем.

Отмечается, что Академия ДТЭК соревновалась с более чем 500 другими номинантами в Международной премии CSR Excellence Awards за 2025 год.

В сообщении подчеркнули, что жюри отметило 4 направления проекта "Будущее, которое мы строим". В частности, была отмечена программа поддержки ветеранов "Герои рядом", программа по обучению и профессиональному развитию женщин "Содержание", программа для управленцев "ESG: Sustainability Leadership Program" и серию просветительских материалов об энергоэффективных решениях SaveEnergy.

"Это признание – важный стимул для нас продолжать путь, в котором образование – это поддержка, сила и развитие для людей в самые сложные времена", – отметила директор по управлению персоналом ДТЭК, директор Академии ДТЭК Елена Семич. "Наши проекты помогают ветеранам вернуться к гражданской жизни, женщинам – получить новые профессии, а компаниям – внедрять стратегии устойчивого развития даже во время войны. Мы глубоко благодарны организаторам за эту награду и за поддержку миссии, которую мы ежедневно воплощаем в жизнь".