Абсурдные запреты, которыми пугали детей в СССР: часть существуют до сих пор

В советском детстве опасность якобы подстерегала почти везде: в тарелке супа, возле телевизора, на улице после дождя и даже в детских гримасах. Взрослые часто объясняли мир через запреты и страшилки, которые должны были сделать детей более послушными.

Часть этих мифов сегодня кажется забавной, но некоторые до сих пор живут в быту. OBOZ.UA рассказывает об абсурдных советских суевериях, которыми пугали детей.

Одной из самых известных страшилок была фраза о сладком: если есть много конфет, "что-то слипнется". На самом деле избыток сахара действительно может вредить зубам, весу и обмену веществ, но анатомическое "слипание" так и осталось детским мифом.

Похожая история была с лягушками, которых годами обвиняли в появлении бородавок. На самом деле бородавки связаны с вирусом папилломы человека. А больших комаров с длинными лапами часто называли "малярийными", хотя такие насекомые не являются опасными кровопийцами.

Немало запретов касались тела. Детей пугали, что если корчить рожицы, лицо таким и останется. Если скосить глаза и получить по затылку – тоже. А еще говорили, что нельзя переступать через человека, потому что он "не вырастет". Все это звучало убедительно только потому, что взрослые повторяли такие фразы с полной серьезностью.

Были и технологические мифы. Владельцам электронной игры, где волк ловил яйца, рассказывали, что после тысячи очков на экране покажут мультик. Дети часами пытались дойти до этого финала, которого не существовало. Не менее популярной была страшилка о том, что приставки Dendy или Sega могут "посадить" кинескоп телевизора.

Так же детей приучали не сидеть близко к экрану, потому что можно "испортить зрение". Долгое напряжение глаз действительно может вызвать усталость, но само расстояние до телевизора не работало так прямолинейно. Особенно странно этот запрет звучит теперь, когда люди часами смотрят в смартфоны с близкого расстояния.

Еда в советском быту тоже имела свои строгие правила. Суп считался почти обязательным для здоровья, а без "горячего жидкого" ребенка пугали проблемами с желудком. На самом деле организм может нормально функционировать и без ежедневной тарелки борща, если рацион в целом сбалансирован.

Хлеб предлагали есть почти со всем – от макарон до арбуза. Частично это было связано с привычкой, экономией и представлением о сытости. Но как универсальное требование к любому блюду эта традиция давно потеряла убедительность.

Отдельная классика – мороженое и мокрые ноги. Детям говорили, что именно из-за них можно простудиться. На самом деле простудные заболевания вызывают вирусы, хотя переохлаждение может ослабить защитные силы организма. То есть рациональное зерно здесь есть, но объяснение часто было слишком упрощенным.

Школа также создавала собственные страшилки. Самая известная – "будешь плохо учиться, станешь дворником". Оценки подавались как прямой прогноз будущего, хотя жизнь не раз доказывала, что успех не всегда зависит от цифр в журнале.

Учителя математики любили повторять: "Ты же не будешь всю жизнь носить с собой калькулятор". Теперь почти каждый носит в кармане смартфон с калькулятором и доступом к любой информации. Это не отменяет пользы математики, но делает старую угрозу довольно ироничной.

Неудачно объясняли и тему вредных привычек. Алкоголь и сигареты часто подавали как то, что "можно только взрослым". Вместо разговора о зависимости и вреде для здоровья такая фраза могла создавать образ запретного атрибута взрослости.

Многие из этих запретов возникали не со злого умысла. Взрослые действительно хотели защитить детей, но часто выбирали не объяснение, а запугивание. Так было проще добиться послушания.

Проблема в том, что часть этих мифов пережила сам СССР. До сих пор можно услышать об обязательном супе, опасном мороженом, мокрых ногах или вреде от сидения близко к экрану. Некоторые предостережения имеют долю правды, но в быту часто до сих пор звучат в преувеличенной форме.

