О каких профессиях не мечтали дети в СССР: могли быть удивительно выгодными

В СССР дети часто мечтали стать космонавтами, врачами, учителями, инженерами или военными, но были профессии, которые почти никто не называл желанными. Они считались непрестижными, тяжелыми или даже позорными, хотя на практике могли давать неожиданные преимущества.

Часть таких работ имела низкую официальную зарплату, зато открывала доступ к дефицитным товарам, дополнительным подработкам или полезным знакомствам. OBOZ.UA рассказывает, какие непрестижные профессии на самом деле были неплохим вариантом в советских условиях.

Грузчики

Работа грузчика ассоциировалась с тяжелым физическим трудом, усталостью и невысокой официальной зарплатой. Такая профессия редко выглядела привлекательной, особенно на фоне советских идеалов об инженерах, ученых или героических пилотах.

Впрочем, у грузчиков были свои скрытые преимущества. Те, кто работал на рынках, складах или в магазинах, часто имели доступ к дефицитным товарам. Во времена, когда многие вещи было трудно достать, это имело большое значение. Именно поэтому грузчик, несмотря на низкий статус профессии, иногда имел дополнительный доход и полезные связи.

Водители мусоровозов

Водитель в СССР в целом мог пользоваться уважением, но водители мусоровозов были исключением. Причина очевидна – специфика работы, неприятные запахи и ассоциация с мусором.

Однако и эта профессия имела неожиданные преимущества. В отходах иногда можно было найти вещи, которые другие люди выбрасывали, не понимая их ценности. Это могли быть предметы быта, детали, старые вещи, а иногда даже антиквариат. Такие находки можно было оставить себе, обменять или продать. Из-за этого работа, которую многие считали неприятной, могла приносить дополнительную выгоду.

Дворники, сторожа, лифтеры и кочегары

Дворники, сторожа, лифтеры и кочегары принадлежали к профессиям, которые часто считались самыми непрестижными. Оплата была минимальной, а общественный статус – низким.

На такие должности нередко шли люди, которые не имели лучших вариантов трудоустройства. В то же время эти работы могли иметь одно важное преимущество – формальное место работы.

В СССР это имело значение, ведь уклонение от работы могло повлечь проблемы из-за обвинений в тунеядстве. Именно поэтому на подобные должности иногда устраивались и фарцовщики – люди, которые занимались нелегальной перепродажей вещей. Для них такая работа могла быть удобной ширмой: официально человек работал, но имел время и возможность заниматься другими делами.

Сантехники

Профессия сантехника также не считалась престижной, ее часто связывали с грязной работой, авариями, подвалами, трубами и отсутствием высшего образования.

Официальные зарплаты в жилищно-коммунальных службах были невысокими. Но в реальной жизни без хорошего сантехника обойтись было сложно.

Если в квартире прорвало трубу, сломался кран или возникла другая проблема, люди хотели, чтобы мастер пришел быстро и сделал все качественно. За это сантехникам часто предлагали дополнительную плату. Поэтому такая работа могла быть значительно выгоднее, чем казалось на первый взгляд.

