Абсолютное большинство: сколько украинцев не знают английский язык – опрос

Около 43,8% населения Украины не обладают знаниями английского языка совсем. При этом, около 19,2% жителей Украины могут читать, писать или разговаривать на английском языке в ограниченной степени.

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Свободно говорить может всего лишь 1,1%. Об этом по результатам опроса сообщил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко на пресс-конференции.

"Мы провели опрос о том, как бы сами граждане оценили собственный уровень владения английским языком. Видим, что почти 44% опрошенных, то есть абсолютное большинство, отметили, что совсем не знают английский язык", — сказал Биченко.

По результатам опроса, около 26,9% украинцев заявили, что могут ориентироваться в отдельных словах и простых фразах на английском языке, но не могут читать, писать или говорить на нем. Примерно 19,2% респондентов сообщили, что могут немного читать, писать или разговаривать на английском, однако их уровень владения языком низкий. Среди опрошенных 7,5% могут читать, писать и говорить на английском, но не свободно. Только 1,1% украинцев обладают свободным владением английским языком.

Согласно проведенному опросу, уровень владения английским языком выше среди людей с высшим образованием. Среди них 2,5% обладают свободным владением английским, а 13% могут читать, писать и говорить на английском, но не владеют им свободно.

Также выяснилось, что чем младше респонденты, тем чаще они владеют английским языком. Уровень тех, кто владеет им свободно, растет от 0,2% среди лиц в возрасте от 60 лет и старше, до 3% среди молодых людей в возрасте до 30 лет. А доля тех, кто может читать, писать и разговаривать на английском, но не владеет свободно, составляет соответственно от 2% до 19%.

Интересно отметить, что в самой старшей возрастной группе (60 лет и старше) 88% респондентов ответили, что совсем не знают английского языка или ориентируются только в отдельных словах и простых фразах. В то время как в самой молодой возрастной группе (до 30 лет) только 40,5% населения имеют такой уровень владения английским языком.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду важный законопроект. Глава государства предлагает официально закрепить в нашем государстве статус английского языка как одного из языков международного общения и определить, как он будет применяться в работе органов государственной власти.