Зеленский предлагает Раде изменить даты трех праздников и официально закрепить статус английского языка

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду два важных законопроекта. Одним из них глава государства предлагает официально закрепить в нашем государстве статус английского языка как одного из языков международного общения и определить, как он будет применяться в работе органов государственной власти.

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Вторым законопроектом Зеленский предлагает официально утвердить в Украине новые даты празднования Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Английский язык может официально стать в Украине одним из языков международного общения. Сделать это народным депутатам предлагает президент Зеленский, подавший в парламент соответствующий законопроект.

Согласно документу, в случае принятия закона кандидаты на ряд государственных должностей обязаны будут владеть английским, также он будет использоваться в работе государственных органов.

"Предполагается официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине, определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормировать особенности применения английского языка в работе органов государственной власти", – отметил Железняк.

Еще одной законодательной инициативой главы государства стало предложение официально утвердить новые даты для трех праздников в Украине.

"Также подан закон от президента об изменении даты праздничных дней: 15 июля – День Украинской Государственности (ныне приходится на 28 июля. – Ред.), 1 октября – День защитников и защитниц Украины (сейчас отмечается 14 октября. –– Ред.). И главное: 25 декабря – Рождество Христово. А не 7 января", – написал Железняк.

Напомним, ранее в июне Зеленский подписал законы, которыми были отменены налоги на ввоз компонентов для дронов.

Также с 22 июня в Украине запретили книги из России и Беларуси: закон, принятый депутатами ВРУ еще год назад, наконец был подписан президентом.