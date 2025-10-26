'Абсолютно эпично': сеть рассмешило то, что произошло с Зеленским во время встречи с майором королевской стражи в Лондоне. Фото

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон и встречи с королем Великобритании Чарльзом III капитан почетного караула нескрываемо улыбнулся, хотя это и запрещено протоколом. Кроме этого, он обратился к Зеленскому на украинском языке.

Веселая фотография майора Бенедикта Трейси из Королевской роты Гренадерской гвардии стала популярной в X (Twitter). Пользователи сети восхищаются теплым приемом, который устроили украинскому лидеру в Виндзорском замке, и шутят, что Зеленский смог развеселить невозмутимого военнослужащего.

Поездка президента Украины в Британию состоялась 24 октября и началась с приема у Чарльза III.

Во внутреннем дворе Виндзорского замка Зеленского приветствовал величественный почетный караул Гренадерской гвардии и музыка оркестра.

Когда он занял свое место рядом с королем, в его честь прозвучал государственный гимн Украины, а в знак приветствия был приспущен флаг Гренадерской гвардии.

Впоследствии гвардеец Бенедикт Трейси подошел к президенту и на украинском языке спросил, не хочет ли он провести осмотр караула. Этот дипломатический жест не остался незамеченным и был тепло принят Зеленским. Сам Трейси перестал скрывать эмоции и весело улыбнулся.

Сеть очаровал искренний момент

Пользователи X пишут, что в фотографии капитана почетного караула с улыбкой на лице они увидели настоящую человечность и символ теплых отношений между Британией и Украиной.

"Замечательный момент для президента Владимира Зеленского: майор Бенедикт Трейси из Гренадерской гвардии гостеприимно принял особого гостя короля", – отметил один из комментаторов.

"Позитив! Королевский гвардеец улыбнулся Зеленскому, хотя это запрещено уставом", – указала в своем посте пользовательница платформы.

"Горжусь тем, что к президенту Зеленскому так хорошо относились в Великобритании", – добавил житель Соединенного Королевства.

"Мне нравится это изображение. Это человечность в ее лучшем проявлении", – уверена интернет-пользовательница.

Многие иностранцы вспомнили, что до президентства Зеленский занимался комедией:

"Абсолютно эпично. Зеленский – единственный человек, который может заставить Королевскую гвардию улыбнуться. Эти гвардейцы никогда не улыбаются. Мне это нравится";

"Мало кто мог рассмешить этих охранников. Зеленский – добрая душа";

"Какая картина. Зеленскому удается рассмешить невозмутимых британских охранников";

"Все же он когда-то был комиком";

"Хотелось бы, чтобы эта война закончилась, чтобы он мог немного рассмешить всех нас. Я слышал, что он замечательный комик";

"Возможно, он сказал "don't push the horses";

"Зеленский: как вы думаете, вы можете перехватить дрон с помощью этой шляпы? Гренадерская гвардия: смеется";

"Великобритания остается верным другом";

"Какая честь! И какой прекрасный жест".

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках визита в Соединенное Королевство Владимир Зеленский встретился с королем Чарльзом III, а также с премьер-министром Киром Стармером. Позже того же дня в Лондоне состоялся саммит "коалиции желающих".

