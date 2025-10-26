"Абсолютно эпично": сеть рассмешило то, что произошло с Зеленским во время встречи с майором королевской стражи в Лондоне. Фото
Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон и встречи с королем Великобритании Чарльзом III капитан почетного караула нескрываемо улыбнулся, хотя это и запрещено протоколом. Кроме этого, он обратился к Зеленскому на украинском языке.
Веселая фотография майора Бенедикта Трейси из Королевской роты Гренадерской гвардии стала популярной в X (Twitter). Пользователи сети восхищаются теплым приемом, который устроили украинскому лидеру в Виндзорском замке, и шутят, что Зеленский смог развеселить невозмутимого военнослужащего.
Поездка президента Украины в Британию состоялась 24 октября и началась с приема у Чарльза III.
Во внутреннем дворе Виндзорского замка Зеленского приветствовал величественный почетный караул Гренадерской гвардии и музыка оркестра.
Когда он занял свое место рядом с королем, в его честь прозвучал государственный гимн Украины, а в знак приветствия был приспущен флаг Гренадерской гвардии.
Впоследствии гвардеец Бенедикт Трейси подошел к президенту и на украинском языке спросил, не хочет ли он провести осмотр караула. Этот дипломатический жест не остался незамеченным и был тепло принят Зеленским. Сам Трейси перестал скрывать эмоции и весело улыбнулся.
Сеть очаровал искренний момент
Пользователи X пишут, что в фотографии капитана почетного караула с улыбкой на лице они увидели настоящую человечность и символ теплых отношений между Британией и Украиной.
"Замечательный момент для президента Владимира Зеленского: майор Бенедикт Трейси из Гренадерской гвардии гостеприимно принял особого гостя короля", – отметил один из комментаторов.
"Позитив! Королевский гвардеец улыбнулся Зеленскому, хотя это запрещено уставом", – указала в своем посте пользовательница платформы.
"Горжусь тем, что к президенту Зеленскому так хорошо относились в Великобритании", – добавил житель Соединенного Королевства.
"Мне нравится это изображение. Это человечность в ее лучшем проявлении", – уверена интернет-пользовательница.
Многие иностранцы вспомнили, что до президентства Зеленский занимался комедией:
- "Абсолютно эпично. Зеленский – единственный человек, который может заставить Королевскую гвардию улыбнуться. Эти гвардейцы никогда не улыбаются. Мне это нравится";
- "Мало кто мог рассмешить этих охранников. Зеленский – добрая душа";
- "Какая картина. Зеленскому удается рассмешить невозмутимых британских охранников";
- "Все же он когда-то был комиком";
- "Хотелось бы, чтобы эта война закончилась, чтобы он мог немного рассмешить всех нас. Я слышал, что он замечательный комик";
- "Возможно, он сказал "don't push the horses";
- "Зеленский: как вы думаете, вы можете перехватить дрон с помощью этой шляпы? Гренадерская гвардия: смеется";
- "Великобритания остается верным другом";
- "Какая честь! И какой прекрасный жест".
Как сообщал OBOZ.UA, в рамках визита в Соединенное Королевство Владимир Зеленский встретился с королем Чарльзом III, а также с премьер-министром Киром Стармером. Позже того же дня в Лондоне состоялся саммит "коалиции желающих".
