Абрикосов будет очень много: что нужно сделать в марте

Март – это критически важный период для каждого садовода, который мечтает о богатом урожае сочных абрикосов. Именно в это время растение просыпается от зимнего сна и требует особого внимания к формированию своей кроны.

Грамотное вмешательство в рост ветвей помогает дереву перераспределить жизненные силы и подготовиться к активному плодоношению. Игнорирование весенних работ может привести к загущению кроны и измельчению урожая в будущем сезоне, отмечают эксперты.

Когда лучше обрезать абрикосы

Основная цель весенних манипуляций — освободить абрикос от балласта в виде сухой, поврежденной или больной древесины. Когда дерево избавляется от нежизнеспособных частей, оно направляет все ресурсы на развитие сладких и крупных плодов. Кроме стимуляции урожайности, прореживание кроны обеспечивает лучший доступ солнечного света к каждой ветви и свободную циркуляцию воздуха. Такое оздоровление существенно укрепляет иммунитет растения, делая его менее уязвимым к грибковым инфекциям и вредителям.

Многие садоводы ошибочно ждут, пока дерево начнет приносить первые фрукты, однако ухаживать за абрикосом нужно с первых лет жизни. Первую формовочную обрезку специалисты советуют проводить уже для саженцев или двухлетних растений. Лучшее время для процедуры приходится на середину марта, когда на деревьях появляются первые почки. Важно дождаться стабильного тепла, ведь неожиданные ночные заморозки могут помешать заживлению ран и серьезно ослабить дерево.

Для успешного результата необходимо придерживаться четкого алгоритма действий:

Подготовка инструментов: Используйте только идеально острый секатор, который предварительно прошел дезинфекцию спиртом или раствором марганца. Санитарная очистка: Прежде всего удаляйте сухие и старые ветви, которые только истощают дерево. Коррекция роста: Избавьтесь от ветвей, направленных внутрь кроны или перекрещивающихся между собой. Ветви без почек ("лысые") стоит укоротить примерно на треть. Защита срезов: Любые "ранки" на коре следует немедленно обработать садовым варом, чтобы заблокировать путь инфекциям.

Все отрезанные части дерева рекомендуется вынести за пределы сада и уничтожить. Это поможет предотвратить распространение возбудителей болезней, которые могли перезимовать в старой древесине.

