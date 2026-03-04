Надо ли белить деревья весной: плюсы и минусы

Весенняя побелка деревьев – тема, ежегодно вызывающая споры среди садоводов. Одни считают ее обязательной процедурой, другие – лишней тратой времени. На самом деле все зависит от состояния сада и погодных условий в конкретном регионе.

Видео дня

В начале марта, когда снег уже сошел, но ночные морозы еще возвращаются, кора особенно уязвима. OBOZ.UA рассказывает, когда побелка действительно нужна, а когда от нее лучше отказаться.

Зачем белить деревья весной

Если осенью деревья не побелили, сделать это можно в начале марта, как только сойдет снег. В этот период днем солнце активно прогревает стволы, а ночью температура резко снижается. Из-за таких перепадов кора может растрескиваться, образуются морозобоины. Белый цвет хорошо отражает солнечные лучи и помогает уменьшить перегрев.

Белить стоит, если:

деревья не были побелены осенью; слой побелки смылся за зиму; в вашей местности наблюдаются резкие температурные колебания.

Однако делать это нужно осторожно, учитывая возраст и состояние деревьев.

Какие деревья лучше не белить

Молодые деревья до трех лет

Их кора еще тонкая и нежная, поэтому концентрированная известь может вызвать химический ожог. При необходимости лучше использовать слабый раствор или обмотать ствол белым агроволокном или мешковиной.

Деревья с тонкой гладкой корой

Вишня, черешня, абрикос, персик весной особенно чувствительны. Для них безопаснее применять специальные садовые краски.

Старые деревья с повреждениями

Если на стволе есть глубокие трещины или раны, сначала их нужно залечить. Побелка может замедлить заживление. Это касается старых яблонь, груш и орехов.

Как правильно подготовить дерево

Выбирайте сухой безветренный день с температурой не ниже +5 °C. Лучше всего – в начале марта после таяния снега.

Перед побелкой нужно:

обрезать сухие и больные ветви;

очистить ствол от мха, лишайников и грязи;

из трещин осторожно удалить зимующих насекомых и личинки;

морозобоины обработать садовым варом.

Побелку наносят от корневой шейки до нижних скелетных ветвей, желательно покрыть и крупные ветви. Раствор лучше наносить в два слоя, давая каждому хорошо высохнуть.

Чем белить деревья

Известь

Самое распространенное средство. 3 кг негашеной извести разводят в 10 л воды, добавляют 300 г медного или железного купороса и 100 г клея (казеинового или ПВА) для лучшего сцепления. Хорошо обеззараживает и отражает солнце, но может пересушивать кору, поэтому больше подходит для взрослых деревьев.

Мел

Оптимален для молодых саженцев. Защищает от солнечных ожогов, но почти не влияет на вредителей. Для раствора берут 3 кг просеянного мела на 10 л воды.

Садовая краска

Содержит медный купорос, каолин и противомикробные добавки. Дольше держится и не смывается дождем, но стоит дороже.

В зависимости от средства побелку обновляют каждый год или раз в два года.

Возможные риски весенней побелки

Весной кора уже активизируется, начинается сокодвижение. Слишком концентрированная известь может вызвать:

растрескивание коры;

пересыхание тканей;

нарушение естественного микробного баланса.

Особенно осторожными нужно быть с молодыми растениями.

Так белить или нет

Если осенью деревья были хорошо побелены и слой сохранился, весной достаточно осмотреть стволы и залечить повреждения. Если же защитного покрытия нет, легкая мартовская побелка станет дополнительной защитой от солнца и температурных перепадов.

В садоводстве нет универсальных решений. Важно учитывать возраст деревьев, состояние коры и погодные условия – тогда весенний уход принесет пользу, а не вред.

OBOZ.UA также рассказывал, как правильно обрезать грушу осенью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.