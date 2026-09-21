"А мог бы стать героем": дочь Келлога прокомментировала гибель военного в СОЧ, утонувшего в озере во время побега

Президент благотворительного фонда R.T. Weatherman Foundation Меган Моббс отреагировала на гибель бывшего украинского военного, который ушел в СОЧ и утонул, пытаясь избежать возвращения на службу. Он умер трусом, а мог бы – героем.

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Об этом дочь генерала Кита Келлога (бывшего специального представителя президента США по вопросам Украины) написала в X (Twitter) в комментарии под постом так называемой блогерши Марты Гавришко. Последняя рассказала о 32-летнем жителе села Кудашевка в Криворожском районе Днепропетровской области.

Мужчина по имени Владимир служил в Вооруженных силах по контракту, но сбежал из своей воинской части. Журналистам "Суспільного" его жена Алина рассказала, что Владимир не вернулся в армию, потому что "хотел, чтобы сын рос у него на глазах".

19 сентября его тело нашли в водоеме в Кудашевке. Местные рыбаки утверждают, что мужчина прыгнул в воду, когда за ним гнались люди в балаклавах и военной форме. Он проплыл примерно 10 метров, после чего исчез из поля зрения.

"Умер трусом. Мог бы умереть героем", – заявила Меган Моббс.

С ней вступила в дискуссию автор поста Гавришко. Она в настоящее время проживает в США и активно публикует в сети критику того, что происходит в Украине. Например, женщина называла Владимира Зеленского "боссом неонацистов Украины и всевозможных ультранационалистических фанатиков", а также жаловалась, что в Украине "реабилитация нацистских коллаборантов вошла в политический мейнстрим".

Гавришко раскритиковала Моббс, аргументируя это тем, что благотворительница "ничем не жертвует в этой войне", а Владимир ранее служил и хотел оставаться дома рядом со своим ребенком.

"Ты же сейчас в Америке, Марта? Ты просила здесь убежища? Когда 11 сентября напали на мою страну, я пошла добровольцем. Я училась в Вест-Пойнте. Ездила в Афганистан. А когда на твою страну напали, ты убеждаешь людей не поддерживать ее. Мы – разные", – ответила дочь Келлога.

Она отметила, что Гавришко не просто критикует правонарушения и злоупотребления, а "атакует сам принцип, согласно которому свободное общество может требовать от своих граждан защищать свободы, которые они считают своим естественным наследием".

Моббс напомнила, что все военнослужащие хотели бы быть дома, вместе со своими женами и детьми. Но "свободные общества выжили, потому что обычные люди взяли на себя чрезвычайный долг: гражданство порой требует служения, самопожертвования и, в самые мрачные моменты, боя и смерти".

"Украина не выбирала эту войну. Ее оккупировали. Ее выживание как суверенной нации находится под угрозой. Призыв в таких обстоятельствах – не доказательство того, что свобода потерпела неудачу. Это одна из ужасных цен, которую приходится платить за то, чтобы не допустить угасания свободы.

Мы можем осуждать коррупцию. Мы можем осуждать злоупотребления рекрутеров. Мы можем требовать ответственности и гуманного отношения. И я это делала. Но осуждение злоупотреблений принципиально отличается от объявления самой обязанности защищать свою страну "нелегитимной". Именно это ты делаешь каждый день", – ответила Моббс.

Она указала на ироничный момент: блогерша находится в США, ссылается на принципы свободы и "наслаждается защитой страны, чьи свободы неоднократно обеспечивались людьми, которые были призваны, пошли добровольцами, сражались и погибли".

"Кто, по-твоему, создает условия, в которых ты свободна осуждать саму концепцию национальной службы?" – поставила Моббс риторический вопрос.

"Авторитарные государства не прекратят мобилизацию своего населения только потому, что псевдозападные интеллектуалы решили, что национальная оборона – это "угнетение". Россия точно не прекратит. Как и Китай. Если демократические страны придут к выводу, что требовать от граждан защищать себя – "аморально", результатом не станет более свободный мир. Он станет беззащитным", – пояснила дочь Келлога.

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