8 тысяч студентов стали водителями: 'Гончаренко центры' проводят бесплатные курсы ПДД

Сеть образовательно-культурных Гончаренко центров запустила масштабный набор на бесплатные курсы по изучению правил дорожного движения. Программа доступна в двух форматах – онлайн и офлайн – и уже помогла тысячам украинцев уверенно сдать теоретический экзамен в сервисных центрах МВД.

Видео дня

Онлайн-курс открыт для всех украинцев. Занятия стартуют в октябре, а присоединиться можно из любого места – достаточно смартфона или ноутбука. Программа охватывает основы ПДД, правила эксплуатации транспорта, принципы безопасности на дороге и базовые знания по домедицинской помощи.

По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, с момента старта инициативы в 2024 году уже более 8 тысяч украинцев успешно прошли курс и сдали экзамен в сервисном центре МВД.

"Когда мы запускали первые курсы ПДД, даже не представляли, насколько большим будет спрос. Сегодня более 8 тысяч украинцев получили знания, достаточные для сдачи экзамена, а это значит, что Гончаренко центры сэкономили украинцам около 40 миллионов гривен – ведь средняя стоимость обучения в частных автошколах составляет 5 тысяч гривен. Это пример того, как бесплатное образование реально меняет жизнь", – делится Алексей Гончаренко.

После завершения курса участники получат необходимый объем знаний для сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД. Зарегистрироваться на онлайн-обучение можно по этой ссылке.

Кроме онлайн-формата, курсы по ПДД доступны офлайн – в более 40 Гончаренко центрах по всей Украине. Каждый желающий может выбрать свой центр и присоединиться к обучению в своем городе. Детали и регистрация – по этой ссылке.