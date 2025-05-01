75-летний дедушка ежемесячно с пенсии донатит по тысяче гривен на ВСУ: парамедик 'Пташка' рассказала щемящую историю

В Кировоградской области 75-летний пенсионер Николай Иванович ежемесячно донатит Силам обороны Украины, борющимся на фронте с российским полномасштабным вторжением, по тысяче гривен. Один раз в месяц он ходит в банк и просит сотрудников помочь ему провести платеж.

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Об этом рассказала в Instagram парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая защищала Мариуполь от врага, прошла "Азовсталь" и после российского плена вернулась на службу. Она отметила, что пенсионер переводил средства именно на ее сборы.

"Ко мне обратилась работница банка, к которой пришел дедушка 75 лет. Ежемесячно со своей пенсии он отправлял на мою банку 1000 гривен. Но последние два месяца банк отклонял платеж. И его это очень огорчало. Он попросил решить этот вопрос, потому что он уже два месяца не может помочь нам оборонять Украину. Ежемесячно. С пенсии. У меня теряются слова", – отметила "Пташка".

Она добавила, что лично позвонила Николаю Ивановичу, чтобы поблагодарить. Пенсионер отказался от подарков и помощи, подчеркнув, что больше всего хочет победы Украины над российским оккупационным войском.

"Хочется плакать от разнообразия эмоций. Он потребовал другую карту и на следующий же день сбросил тысячу гривен. Фото попросил не публиковать, стесняется. У меня не было любящего дедушки. Но кажется, у всего украинского воинства теперь есть такие дедушки и бабушки, мамы и сестрички, племянники и дяди. Дедушки, тихонько отдающие половину пенсии, чтобы молодые мы могли выстоять. Спасибо, дедушка. Мы выстоим, а ты увидишь победу", – добавила Полищук.

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