4 продукта, которые ни в коем случае не следует хранить в морозильной камере: что же это

Если вы хотите, чтобы продукты были свежими, их нужно хранить исключительно в холодильнике и морозилке, например, мясо, фарш, рыбу, морепродукты. Но, есть продукты, которые кулинары советуют не хранить в морозилке, это например, паста, вино, сыры.

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Шеф-повар из Нью-Джерси Деннис Литтли, преподаватель кулинарии и основатель Ask Chef Dennis, рассказал Fox News, что замораживание может изменять текстуру продукта, поскольку содержащаяся в нем вода превращается в кристаллы льда.

Вяленые мясные изделия

Прошутто, салями и другие вяленые мясные изделия в целом можно замораживать, но, по словам Литтли, больше всего беспокойства вызывает то, что происходит с их текстурой и вкусом после этого.

Литтли рекомендует хранить вяленые мясные изделия в упакованном виде в холодильнике и употреблять их в течение рекомендуемого срока после вскрытия упаковки.

Вино

Литтли советует держать вино подальше от морозильной камеры.

Ни в коем случае. Жидкость расширяется при замерзании, что может вызвать проблемы с бутылкой или пробкой, и это не пойдет на пользу ни вкусу, ни аромату вина", – утверждает эксперт.

Сыр

По словам Литтли, сыры после заморозки могут стать рассыпчатыми или зернистыми после размораживания. Это изменение особенно заметно в более мягких и кремообразных сырах.

Сыр лучше всего хранить хорошо завернутым в холодильнике и покупать только столько, сколько вы планируете съесть, пока он еще свежий.

Вареная паста

Стоит ли хранить вареную пасту в морозильной камере, может зависеть от конкретного блюда.

"Паста может размягчаться во время замораживания и размораживания, а кремовые соусы могут расслаиваться", – отметил Литтли.

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