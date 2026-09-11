Как приготовить рассыпчатый рис без варки: делимся кулинарными секретами
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Рис – очень вкусный, полезный продукт, который можно готовить в кастрюле, в духовке и просто на сковороде. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, масло сливочное, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, жареного риса с водой и сливочным маслом.
Ингредиенты:
- Длиннозерный рис 125 г
- Растительное масло 20 г (или смесь сливочного и растительного масла);
- Вода 190 г
- Соль
- Специи
- Масло
Способ приготовления:
1. Рис помойте 5 раз.
2. Далее обжариваем рис 5-7 минут на сковороде с маслом, пока он не станет блестящим и немного прозрачным. Жир "обволакивает" зерно и не дает ему слипаться.
3. Вливаем воду (берем в пропорции 1:1,5), солим, перемешиваем, добавляем специи и накрываем крышкой. И главное правило – не трогаем его до конца. 15 минут на минимальном огне.
4. Затем 10 минут отдыха под крышкой (без огня) и не открываем, и только потом разрыхляем вилкой.
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