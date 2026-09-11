Как приготовить рассыпчатый рис без варки: делимся кулинарными секретами

Рис – очень вкусный, полезный продукт, который можно готовить в кастрюле, в духовке и просто на сковороде. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, масло сливочное, специи.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, жареного риса с водой и сливочным маслом.

Ингредиенты:

Длиннозерный рис 125 г

Растительное масло 20 г (или смесь сливочного и растительного масла);

Вода 190 г

Соль

Специи

Масло

Способ приготовления:

1. Рис помойте 5 раз.

2. Далее обжариваем рис 5-7 минут на сковороде с маслом, пока он не станет блестящим и немного прозрачным. Жир "обволакивает" зерно и не дает ему слипаться.

3. Вливаем воду (берем в пропорции 1:1,5), солим, перемешиваем, добавляем специи и накрываем крышкой. И главное правило – не трогаем его до конца. 15 минут на минимальном огне.

4. Затем 10 минут отдыха под крышкой (без огня) и не открываем, и только потом разрыхляем вилкой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: