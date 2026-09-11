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Как приготовить рассыпчатый рис без варки: делимся кулинарными секретами

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
228
Вареный рис
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Рис – очень вкусный, полезный продукт, который можно готовить в кастрюле, в духовке и просто на сковороде. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, масло сливочное, специи.

Как приготовить рис

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, жареного риса с водой и сливочным маслом.

Ингредиенты: 

  • Длиннозерный рис 125 г
  • Растительное масло 20 г (или смесь сливочного и растительного масла);
  • Вода 190 г
  • Соль
  • Специи
  • Масло

Способ приготовления: 

1. Рис помойте 5 раз. 

2. Далее обжариваем рис 5-7 минут на сковороде с маслом, пока он не станет блестящим и немного прозрачным. Жир "обволакивает" зерно и не дает ему слипаться.

Жареный рис

3. Вливаем воду (берем в пропорции 1:1,5), солим, перемешиваем, добавляем специи и накрываем крышкой. И главное правило – не трогаем его до конца. 15 минут на минимальном огне.

Сколько готовить рис

4. Затем 10 минут отдыха под крышкой (без огня) и не открываем, и только потом разрыхляем вилкой.

Готовый рис

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