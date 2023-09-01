+30 градусов и минимальные дожди: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 2 сентября

Погода в Украине в субботу, 2 сентября, будет жаркой во всех регионах – температура будет колебаться от +25 до +30 градусов. При этом в нескольких областях на севере и на западе возможны дожди.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Ночью осадки возможны в в юго-восточной части страны, а также на Сумщине и Харьковщине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Днем кратковременные дожди следует ожидать в западных областях Украины.

Столбики термометров в западных областях будут показывать днем +22...+25 градусов, а ночью будет от +11 до +14. В северных и центральных регионах днем температура +23...+27 градусов, а ночью от +12 до +17.

На востоке днем синоптики прогнозируют +25...+27 градусов, ночью будет +16...+18. Жарче всего 2 сентября будет на юге – от +28 до +30 градусов, ночью ожидается +16...+19.

В столичном регионе в субботу прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура в Киевской области ночью +9...+14, днем +22...+27. В Киеве ночью будет +12...+14, днем около +25 градусов.

Также на Киевщине 2-4 сентября синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, осенью 2023 года в Украине будет три бабьих лета. Однако это время года будет с непостоянным характером – первые морозы ударят уже в ноябре.

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