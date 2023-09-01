Осенью в Украине будет три бабьих лета: что прогнозируют синоптики

Осенью 2023 года в Украине будет три бабьих лета. Следовательно, это время года окажется с непостоянным характером.

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Как сообщает "Апостроф", только в ноябре ударят первые морозы. Однако они будут извещать о ранней зиме.

Сентябрь, по прогнозу синоптиков "Укргидрометцентра", будет типичным осенним месяцем. Температура в среднем будет колебаться от +12 до +13 градусов. Дождей практически не будет, а кратковременные ожидаются 9 и 26 сентября.

При этом, по словам народного синоптика из Волыни Владимира Деркача, в первые дни осени будет еще по-летнему тепло. Однако уже через несколько дней придет резкое похолодание, правда, оно продержится недолго. Так, первая декада месяца закончится теплом, то есть первым бабьим летом. А вот вторая уже стартует с похолодания и дождей. Хотя и она завершится теплом, то есть ожидается второй период бабьего лета. К концу сентября погода будет теплой, частично с осадками.

В октябре также будет достаточно комфортная температура. Она будет колебаться на уровне от +2…+14 градусов, но с высокой влажностью воздуха. Хотя дождей в октябре почти не будет, разве что небольшие поближе к середине месяца.

По словам Деркача, в октябре возможны и первые заморозки ночью, особенно в первые дни месяца. Дальше снова придет тепло, а около второй декады снова – прохлада, да еще с дождями. Уже после 14 октября ожидается третье бабье лето. В третьей декаде температура медленно снижается.

В ноябре теплым днем прогнозируют второе число, ожидается до +9 градусов. А уже к концу месяца температура упадет до минусов. В частности, 25 ноября – до -2 градусов. Дождей в ноябре не ожидается.

Вместе с тем Деркач утверждает, что ноябрь стартует с не сильных, но частых осадков. Кроме того, по его словам, в первую неделю ночью возможны небольшие морозы, а днем будет около нуля. С середины третьей декады возможны осадки, временами мокрый снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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