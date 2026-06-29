100 тыс. за каждого пленного: как будут работать новые выплаты бойцам Сил обороны Украины

Украинские военнослужащие получат дополнительные денежные вознаграждения за взятие в плен российских военных и уничтожение оккупантов. Новый механизм вводится в рамках первого этапа трансформации Сил обороны Украины и призван стимулировать выполнение боевых задач.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. В ведомстве рассказали, какие суммы выплат предусмотрены и как они будут осуществляться.

Какие вознаграждения предусмотрены

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 12 июня 2026 года № 768, военнослужащим установлены следующие дополнительные выплаты:

100 000 гривен – за взятие в плен одного военнослужащего армии РФ

15 000 гривен – за ликвидацию каждого оккупанта.

Если в плен российского военнослужащего брали несколько украинских защитников, то вознаграждение в размере 100 тысяч гривен будет распределяться между ними пропорционально в соответствии с вкладом каждого.

В то же время вознаграждение за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою будет выплачиваться только при наличии подтверждения в виде соответствующей видеофиксации.

Как будут производиться выплаты

Основанием для начисления вознаграждения станет приказ командира воинской части.

Приказ должен быть издан до 5 числа текущего месяца по итогам предыдущего месяца, а сами средства будут выплачиваться вместе с основным денежным обеспечением не позднее 20 числа того же месяца.

Часть первого этапа трансформации Сил обороны

Введение новых вознаграждений является одним из элементов первого этапа трансформации Сил обороны Украины.

Кроме того, Министерство обороны анонсировало новые контракты с четко определенными сроками службы.

В частности, предусмотрено:

пехотно-штурмовой контракт — на 14 месяцев для гражданских лиц, 10 месяцев для действующих военнослужащих и от шести месяцев для военных, которые были уволены со службы во время действия особого периода;

боевой контракт – сроком на 24 месяца;

базовый контракт – также сроком на 24 месяца.

В Министерстве обороны отмечают, что новые вознаграждения и контракты являются частью реформы, направленной на совершенствование системы прохождения военной службы. Ведомство рассчитывает, что введение четких финансовых стимулов и определенных сроков службы сделает механизмы комплектования Сил обороны более понятными и эффективными.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине начали оформление новых контрактов для военнослужащих Сил обороны. Подписать их отныне могут гражданские лица, мобилизованные, действующие военнослужащие и те, кто уже проходит службу по контракту. Новые контракты предусматривают четко определенные сроки службы, гарантированные отсрочки после ее завершения, обновленную систему денежного обеспечения и больше возможностей для планирования прохождения службы.

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