Как выглядели мужчины, которых любила Леся Украинка: один разбил ей сердце, выбрав другую. Фото

Леся Украинка — одна из самых известных украинских писательниц, чьё имя ассоциируется не только с гениальным творчеством, но и с глубокой личной драмой. В ее жизни были любовь, потери и сложные отношения, которые существенно повлияли на ее эмоциональное состояние и творчество.

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Личная жизнь писательницы нашла отражение в её произведениях. OBOZ.UA собрал фотографии мужчин, которых любила выдающаяся писательница.

Первая любовь

Юная Леся Украинка (Лариса Косач) впервые влюбилась в 15 лет в Максима Славинского, который был другом ее старшего брата. Их отношения зародились на фоне общего интереса к поэзии Генриха Гейне, а чувства со временем переросли в романтическую связь.

После периода близких отношений пара постепенно отдалилась друг от друга, хотя причины разрыва остаются неизвестными. Известно, что мать писательницы Елена Пчилка не принимала Славинского, однако это была не единственная причина разрыва романа. Несмотря на разрыв, между ними сохранились дружеские отношения.

Нестор Гамбарашвили

В 24 года Леся Украинка пережила новое увлечение — Нестором Гамбарашвили, который снимал комнату в доме её семьи. Она преподавала ему французский, а он учил её грузинскому.

По воспоминаниям биографов и сестры поэтессы, между ними существовали более глубокие чувства, чем простая дружба. Однако впоследствии Гамбарашвили женился на другой женщине. Об этом Леся узнала не лично, а из письма матери. После этого она тяжело переживала утрату и писала ему многочисленные письма.

Сергей Мержинский

Самые сильные эмоции в жизни писательницы связаны с Сергеем Мержинским, с которым она познакомилась во время лечения в Ялте. Он был революционером из Минска, образованным и активным человеком. Их отношения развивались во время совместных встреч и поездок, в частности на Ай-Петри.

Со временем выяснилось, что Мержинский любил другую женщину. Несмотря на это, Леся продолжала поддерживать его, неоднократно приезжала к нему и планировала лечение за границей. В 1901 году она несколько раз навещала его в Минске. Во время его болезни написала драматическое произведение "Одержимая".

Сергей Мержинский скончался на руках у Леси Украинки, что стало для нее тяжелым эмоциональным потрясением. После этой утраты ее собственная болезнь значительно обострилась, и она долгое время проходила лечение в разных городах Европы и на Кавказе.

Климент Квитка

В 36 лет Леся Украинка вышла замуж за Климента Квитку, музыковеда и давнего знакомого. Свадьба состоялась без торжеств, в кругу свидетелей, без участия семьи.

Исследователи считают, что этот брак основывался скорее на взаимной поддержке и доверии, чем на страсти. Супруги прожили вместе около шести лет, а финансовые трудности и лечение писательницы постоянно влияли на их жизнь.

После смерти Леси Украинки в 1913 году Климент Квитка остался вдовцом и впоследствии женился во второй раз.

Ольга Кобылянская

Также существуют предположения о возможном романе Леси Украинки с Ольгой Кобылянской, однако большинство биографов рассматривают эти отношения как глубокую дружбу.

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