Зохран Мамдани победил на выборах и станет новым мэром Нью-Йорка: что известно о его программе и какое заявление уже сделал Трамп

Стало известно имя победителя на выборах мэра Нью-Йорка. Город возглавит представитель Демократической партии США, исповедующий "левые" взгляды и прославившийся антисемитом, Зохран Мамдани.

Этот уроженец Уганды станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка, его победа изрядно разозлила президента США Дональда Трампа. OBOZ.UA рассказывает, что известно о Зохране Мамдани, его убеждениях и обещаниях, которые привели его к победе.

Нью-Йорк избрал нового мэра

Во вторник, 4 ноября, представители Демократической партии США одержали первые три победы на выборах с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента. Это дало американским демократам надежду на успех во время выборов в Конгресс, которые состоятся в 2026-м.

С убедительным преимуществом обошли соперников от Республиканской партии умеренные демократки Абигейл Спанбергер (станет новым губернатором штата Вирджиния) и Мики Шеррил (займет аналогичную должность в Нью-Джерси). А вот следующим мэром Нью-Йорка станет 34-летний демократ-социалист Зогран Мамдани. Он является первым мусульманином, которого жители города избрали на эту должность. И победа на выборах стала пиком стремительного и неожиданного взлета Мамдани, который из мало кому известного законодателя штата превратился в одну из самых заметных фигур Демократической партии.

Издание Reuters отмечает: в значительной степени своими победами все трое демократов обязаны разочарованию американцев в Трампе после 9 месяцев его президентства. Мамдани активно использовал это недовольство во время предвыборной кампании.

"Если кто-то и может показать нации, преданной Дональдом Трампом, как его победить, то это город, который его породил. А если и существует способ напугать деспота, то это уничтожить те самые условия, которые позволили ему накопить власть... Мы останавливаем не только Трампа, мы останавливаем и его преемника", – сказал демократ своим сторонникам в ночь выборов.

При этом в Reuters отметили, что за год до выборов в Конгресс в целом в стране Демократическая партия все еще остается достаточно непопулярной – несмотря на то, что рейтинг Трампа продолжает падать. А упомянутые три победы были получены кандидатами от демократов там, где и без того действующего президента США не очень поддерживали.

"Мамдани, который станет первым мусульманским мэром крупнейшего города США, опередил бывшего губернатора-демократа Эндрю Куомо, 67 лет, который баллотировался как независимый кандидат после того, как проиграл номинацию Мамдани в начале этого года. Куомо, который ушел в отставку с поста губернатора четыре года назад, после обвинений в сексуальных домогательствах, которые он отрицает, изображал Мамдани как радикального левого, чьи предложения являются нереализуемыми и опасными", – пишет Reuters.

Инаугурация Мамдани состоится 1 января 2026 года. Он унаследует чрезвычайно сложный город с населением 8,5 миллионов человек, большую бюрократию, муниципальную рабочую силу – примерно 300 000 человек – и городской бюджет в размере 115 миллиардов долларов.

Программа Мамдани

"Все три кандидата от Демократической партии в своих предвыборных программах акцентировали внимание на экономических вопросах, в частности на доступности цен, вопросе, который остается первоочередным для большинства избирателей. Но Спанбергер и Шеррил происходят из умеренного крыла партии, тогда как Мамдани использовал вирусную видеокампанию, чтобы представить себя как неудержимого прогрессиста вроде сенатора США Берни Сандерса и представительницы США Александрии Окасио-Кортес", – говорится в материале Reuters.

Издание добавляет, что Мамдани призвал к повышению налогов для корпораций и богатых, чтобы обеспечить замораживание арендной платы на квартиры со стабилизированной оплатой, бесплатный уход за детьми и бесплатный городской транспорт. На старте избирательной гонки он пообещал сделать самый дорогой город страны доступным для его рабочего класса.

За Мамдани закрепилась сомнительная слава антисемита, ведь он годами критиковал Израиль и заявлял, что задержит премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда, если тот появится в Нью-Йорке. В то же время демократ неоднократно осуждал вторжение ХАМАС в Израиль и заявлял, что будет защищать нью-йоркцев еврейского происхождения.

Свою победу в речи к сторонникам в ночь выборов Мамдани назвал началом "новой эры" для Нью-Йорка. Он снова апеллировал к теме рабочего класса, концентрация на которой привела его к победе.

"Сколько мы себя помним, богачи и люди с большими связями говорили рабочим Нью-Йорка, что власть не принадлежит их рукам, а пальцы были побиты от поднятия коробок на полу склада. Ладони, огрубевшие от свечей. Косточки пальцев, поцарапанные от кухонных ожогов. Это не те руки, которым позволяли держать власть. И все же в течение последних 12 месяцев вы осмелились стремиться к чему-то большему. Сегодня вечером, вопреки всем трудностям, мы этого достигли", – заявил новоизбранный мэр Нью-Йорка.

Что известно о Зохране Мамдани

Известно, что 34-летний Мамдани был членом Ассамблеи штата и, когда он заявил, что будет баллотироваться на пост мэра, сначала демократа восприняли как одного из кандидатов, которые станут "фоном" для победы фаворита выборов, экс-мэра Нью-Йорка Эндрю Куомо, пишет CNN.

Мамдани родился в Уганде в семье профессора Колумбийского университета Махмуда Мамдани и индийского режиссера Миры Наир, первые годы жизни он провел в Кейптауне (Южно-Африканская Республика). Когда Зохрану было 7 лет, его семья перебралась в Нью-Йорк.

Образование Мамдани получал в Высшей школе наук Бронкса, впоследствии окончил колледж Боудойн со степенью бакалавра искусств.

Недавно он женился на художнице сирийского происхождения Раме Дуваджи, родившейся в Техасе. Она, как и ее муж, может приобщить к своему новому статусу эпитет "впервые": если он стал первым мэром-мусульманином и южноазиатом, а также одним из самых молодых руководителей Нью-Йорка за последние десятилетия, то Рама Дуваджи стала первой представительницей поколения Z, которая займет должность первой леди Нью-Йорка: жене Мамдани всего 28 лет.

Реакция Дональда Трампа на победу Мамдани

Действующий президент США резко высказывался против участия Мамдани в избирательной гонке – и особо не подбирал при этом слов. Так, он заявлял, что кандидат от демократов является антисемитом, а также ошибочно назвал Мамдани коммунистом.

"Любой еврей, который голосует за Зохрана Мамдани, известного и самопровозглашенного ненавистника евреев, является дураком!" – написал Трамп в своей социальной сети.

Также он грозился прекратить федеральное финансирование Нью-Йорка, если на выборах мэра победит Мамдани. Вместо этого американский лидер призвал голосовать за экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо – и ждать, что тот сделает "фантастическую работу".

"Если коммунистический кандидат Зохран Мамдани выиграет выборы мэра Нью-Йорка, то я вряд ли буду выделять федеральные средства, кроме минимально необходимых, на мой любимый первый дом, поскольку, находясь под властью коммунистов, этот некогда великий город не имеет никаких шансов на успех или даже выживание!" – рисовал для нью-йоркцев мрачные перспективы Трамп.

