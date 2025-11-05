Отрицает существование государства Израиль: Трамп обозвал дураками евреев, которые на выборах мэра Нью-Йорка голосовали за антисемита Мамдани

Во вторник, 4 ноября, в США проходили выборы мэра Нью-Йорка. Президент Дональд Трамп заявил, что те евреи, которые отдали свои голоса за кандидата от демократов Зорана Мамдани, являются "дураками".

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social. По его словам, Мамдани является антисемитом, а также коммунистом.

"Любой еврей, который голосует за Зорана Мамдани, известного и самопровозглашенного ненавистника евреев, является дураком!!!" – заявил Трамп.

Ранее он пригрозил прекратить федеральное финансирование Нью-Йорка, если на выборах мэра победит Мамдани. Взамен американский лидер призвал голосовать за демократа, экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

"Если коммунистический кандидат Зоран Мамдани выиграет выборы мэра Нью-Йорка, то я вряд ли буду выделять федеральные средства, кроме минимально необходимых, на мой любимый первый дом, поскольку, находясь под властью коммунистов, этот некогда великий город не имеет никаких шансов на успех или даже выживание!

С коммунистом у руля ситуация может только ухудшиться, и я не хочу, как президент, тратить деньги впустую. Моей обязанностью является управлять страной, и я твердо убежден, что Нью-Йорк станет полной и тотальной экономической и социальной катастрофой, если Мамдани победит", – писал Трамп.

Он добавлял, что независимо от того, нравится жителям Нью-Йорка лично Эндрю Куомо или нет, у них "на самом деле нет выбора" и они "должны" проголосовать за него и надеяться, что тот сделает "фантастическую работу".

Что известно о выборах в Нью-Йорке

В этом году зафиксирована необычно высокая активность избирателей. Более 735 тысяч человек проголосовали досрочно – это более чем в четыре раза превышает количество тех, кто голосовал досрочно в 2021 году.

Кампания вызвала огромный интерес во всем мире, в частности потому, что лидер опроса Мамдани стал неожиданным выбором для города, который считается в США твердыней капитализма. 34-летний социалист призывает взимать значительные налоги с богатых для финансирования масштабных социальных программ и отрицает существование государства Израиль.

В случае победы он станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка. Кроме него участие в выборах также приняли экс-губернатор, член Демократической партии, 67-летний Эндрю Куомо, который баллотировался как независимый кандидат, и 71-летний республиканец Кертис Слива.

Напомним: действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс 28 сентября заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов на второй срок. Политик сделал объявление, подчеркнув, что его выход из гонки не означает завершение публичной деятельности.

