Зеленский рассказал, как относится к прямым переговорам Европы с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на намерения представителей европейских стран восстановить диалог с Россией. Глава государства подчеркнул, что будет не против такого взаимодействия.

Видео дня

При этом Зеленский отметил, что такие контакты нужны, если диктатор РФ Владимир Путин поймет серьезность этих переговоров. Об этом сообщает Bloomberg.

Европа хочет говорить с Россией

По словам Зеленского, восстановление дипломатических контактов стран Европы с россиянами может быть полезным. Президент объяснил, что это может принести результаты в условиях, когда усиливается давление со стороны США.

Также украинский президент рассказал, что работа над мирным соглашением, в частности, над гарантиями безопасности подходит к завершению.

"Я не против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией, особенно сейчас, когда усиливается давление со стороны США и Европа начала говорить о гарантиях безопасности. Мы движемся к заключительному этапу, даже если пока не знаем, как он будет выглядеть", – сказал Зеленский.

Напомним, в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется найти способ непосредственного взаимодействия с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По его мнению, европейцам придется изменить свой подход, если американский мирный план не достигнет успеха.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна наладить диалог с Россией по Украине. Ее слова согласуются с недавними комментариями французского президента Эммануэля Макрона.