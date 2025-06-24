Зеленский посетил украинских военных, которые проходят подготовку в Великобритании. Видео

Президент Владимир Зеленский встретился с украинскими военнослужащими, которые проходят подготовку в Великобритании по программе Interflex. С нашими защитниками и защитницами также пообщался британский премьер-министр Кир Стармер.

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Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что благодаря поддержке Британии уже около 58 тысяч человек прошли обучение в рамках Interflex. Эта программа работает уже третий год, к ней присоединились 13 стран.

"Спасибо каждому и каждой, кто помогает нашей армии становиться сильнее. Вместе с партнерами будем и в дальнейшем улучшать возможности для тренировки военных", – написал гарант.

Он отметил, что уже через считанные недели наши воины завершат тренировки и отправятся защищать Украину. Зеленский выразил уверенность, что на фронте каждый и каждая из них проявит себя так же достойно, как и во время тренировки в Британии.

"Некоторые из вас проходят обучение впервые, некоторые были на передовой, воевали и вернулись сейчас для дальнейшего обучения. Я очень горжусь тем, что Великобритания играет ведущую роль в этих учениях уже три года и что вместе мы подготовили около 58 тысяч человек", – сказал он.

На встрече присутствовали военные, проходящие обучение на двух курсах Interflex. Первый курс – это базовая общевойсковая подготовка, на котором украинские воины учатся, в частности, на стрелков. Второй курс направлен на командиров отделений, сообщили в Офисе президента.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 июня президент Украины Владимир Зеленский в Лондоне провел несколько встреч. В частности, с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Политики обсудили совместные оборонные проекты и санкции против РФ.

Также Владимир Зеленский имел аудиенцию с королем Великобритании Чарльзом III. Он поблагодарил его Величество, королевскую семью и всех британцев за поддержку нашего народа.

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