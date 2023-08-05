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Здесь есть кто-нибудь? Телескоп NASA обнаружил в далекой Вселенной гигантский вопросительный знак

Анна Паскевич
Новости. Мир
2 минуты
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Здесь есть кто-нибудь? Телескоп NASA обнаружил в далекой Вселенной гигантский вопросительный знак

Астрономы обнаружили гигантский вопросительный знак в далеком космосе. Объект, расположенный недалеко от пары молодых звезд под названием Herbig-Haro 46/47 в 1470 световых годах от Земли, обнаружил американский телескоп Джеймса Уэбба.

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Как предполагают ученые, гигантский знак мог появиться в результате слияния двух притягиваемых друг к другу галактик, пишет Daily Mail. В NASA считают, что это немаловажный объект для изучения, поскольку ему всего несколько тысяч лет.

Здесь есть кто-нибудь? Телескоп NASA обнаружил в далекой Вселенной гигантский вопросительный знак

Понимание эволюции этой пары звезд может помочь смоделировать, как образовалось наше Солнце.

Знак вопроса был обнаружен при создании карты космического излучения – фонового света, оставшегося после Большого взрыва, сформировавшего Вселенную. Его заметили в верхнем углу изображения телескопа, который остается самым большим и мощным из всех когда-либо запущенных в космос.

Уникальность этого телескопа заключается в том, что он может видеть сформировавшиеся всего через несколько сотен миллионов лет галактики после Большого взрыва.

Здесь есть кто-нибудь? Телескоп NASA обнаружил в далекой Вселенной гигантский вопросительный знак

"Существуют миллиарды галактик, которые мы можем наблюдать в нашей части Вселенной, и большинство из них имеют спиралевидную или эллиптическую форму. Но как в случае с облаками на Земле, если в них долго всматриваться, можно увидеть все, что угодно", – говорит руководитель отдела астрономии Университета Сассекса Стивен Уилкинс.

На снимке телескопа также видны зарождающиеся в 1470 световых годах от Земли в созвездии Паруса звезды Herbig-Haro 46/47. Их видно на снимке как внимательно-голубую туманность на заднем плане.

"То, что раньше мы видели как размытые пятна неопределенной формы, теперь мы можем рассмотреть все удивительные детали, как сложные облака и нити из газа и пыли. Возможно, однажды мы сможем посмотреть на эту галактику с помощью настолько мощных телескопов, что даже ее необычная форма потеряется в новых деталях", – говорит Вилкинс.

По словам экспертов, гигантский знак образовался во время столкновения двух галактик, находящихся в одном и том же гравитационном поле. Точка в нем, вероятно, является большой галактикой, чьи приливные силы вытянули меньшую галактику в изогнутую линию.

Астрономы не исключают, что объект также может оказаться просто двумя галактиками в непосредственной близости друг от друга. Красный цвет вопросительного знака свидетельствует о том, что объект расположен очень далеко от нас в космосе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что у черной дыры в центре нашей галактики может быть таинственный спутник. Однако ни одно из современных устройств не дает возможности зафиксировать это.

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