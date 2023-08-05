Здесь есть кто-нибудь? Телескоп NASA обнаружил в далекой Вселенной гигантский вопросительный знак

Астрономы обнаружили гигантский вопросительный знак в далеком космосе. Объект, расположенный недалеко от пары молодых звезд под названием Herbig-Haro 46/47 в 1470 световых годах от Земли, обнаружил американский телескоп Джеймса Уэбба.

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Как предполагают ученые, гигантский знак мог появиться в результате слияния двух притягиваемых друг к другу галактик, пишет Daily Mail. В NASA считают, что это немаловажный объект для изучения, поскольку ему всего несколько тысяч лет.

Понимание эволюции этой пары звезд может помочь смоделировать, как образовалось наше Солнце.

Знак вопроса был обнаружен при создании карты космического излучения – фонового света, оставшегося после Большого взрыва, сформировавшего Вселенную. Его заметили в верхнем углу изображения телескопа, который остается самым большим и мощным из всех когда-либо запущенных в космос.

Уникальность этого телескопа заключается в том, что он может видеть сформировавшиеся всего через несколько сотен миллионов лет галактики после Большого взрыва.

"Существуют миллиарды галактик, которые мы можем наблюдать в нашей части Вселенной, и большинство из них имеют спиралевидную или эллиптическую форму. Но как в случае с облаками на Земле, если в них долго всматриваться, можно увидеть все, что угодно", – говорит руководитель отдела астрономии Университета Сассекса Стивен Уилкинс.

На снимке телескопа также видны зарождающиеся в 1470 световых годах от Земли в созвездии Паруса звезды Herbig-Haro 46/47. Их видно на снимке как внимательно-голубую туманность на заднем плане.

"То, что раньше мы видели как размытые пятна неопределенной формы, теперь мы можем рассмотреть все удивительные детали, как сложные облака и нити из газа и пыли. Возможно, однажды мы сможем посмотреть на эту галактику с помощью настолько мощных телескопов, что даже ее необычная форма потеряется в новых деталях", – говорит Вилкинс.

По словам экспертов, гигантский знак образовался во время столкновения двух галактик, находящихся в одном и том же гравитационном поле. Точка в нем, вероятно, является большой галактикой, чьи приливные силы вытянули меньшую галактику в изогнутую линию.

Астрономы не исключают, что объект также может оказаться просто двумя галактиками в непосредственной близости друг от друга. Красный цвет вопросительного знака свидетельствует о том, что объект расположен очень далеко от нас в космосе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что у черной дыры в центре нашей галактики может быть таинственный спутник. Однако ни одно из современных устройств не дает возможности зафиксировать это.

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