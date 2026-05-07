'Завтра это может произойти с любым': Мелони отреагировала на сгенерированное ИИ свое фото в нижнем белье. Фото

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отреагировала на распространение в сети сгенерированного искусственным интеллектом изображения, которое изобразило ее в откровенном образе. Дипфейки становятся инструментом информационных атак и могут вводить общество в заблуждение.

Политик призвала граждан быть внимательными к контенту, который они потребляют и распространяют. Об этом премьер заявила в соцсети Х.

Инцидент произошел после того, как в сети начало распространяться изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, которое было подано как настоящее фото премьера. Мелони подчеркнула, что даже в ее случае, когда она имеет возможность публично реагировать и опровергать фейки, проблема остается серьезной для обычных людей.

Технологии генерации изображений развиваются настолько быстро, что граница между реальностью и вымыслом становится все менее заметной. Поэтому обществу необходимо выработать привычку критически оценивать информацию и не распространять непроверенный контент.

"Именно поэтому правило должно действовать всегда: проверять перед тем, как поверить, и поверить перед тем, как распространить. Потому что сегодня это случается со мной, а завтра может произойти с любым", – заявила Джорджа Мелони.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сети распространили видео, в котором президент Владимир Зеленский якобы записал обращение на фоне похищенной картины Поля Сезанна. Ролик подается как сюжет BBC News, однако, на самом деле является фейковым.

