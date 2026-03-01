'Заставим капитулировать США': Иран анонсировал самую мощную операцию мести в истории

После ликвидации главаря иранского режима аяотллы Али Хаменеи из Тегерана прозвучали новые угрозы в адрес Соединенных Штатов. Боевики Корпуса стражей исламской революции анонсировали начало "ожесточенных наступательных операций".

Кроме США угрозы от иранского режима получил Израиль. Об этом сообщает арабский телеканал Al Jazeera.

Представители Корпуса стражей исламской революции заявили, что в скором времени они приступят к своим "самым ожесточенным наступательным операциям" против США и Израиля.

При этом в своих угрозах иранские боевики использовали термины "сионистское образование и американские террористические базы".

В то же время кроме ударов по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке иранские боевики наносят многочисленные хаотичные удары по соседним арабским странам.

Вслед за КСИР секретарь Совета национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран передал через посольство Швейцарии, что американские базы будут атакованы только в том случае, если США продолжает атаки в регионе.

Напомним, президент США Дональд Трамп отреагировал на угрозы Ирана после ликвидации аятоллы Али Хаменеи. Американский президент предупредил, что лучше иранскому режиму воздержаться от каких-либо действий против Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для своей страны. Также было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны". На фоне заявления в Тегеране прогремели многочисленные взрывы. Целью ударов стали правительственные учреждения и ядерные объекты Ирана.

