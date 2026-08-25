Не только ракеты для Patriot: Зеленский рассказал об укреплении ПВО Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых пакетах помощи, которые Украина получит в рамках договоренностей, достигнутых в последние дни во время визитов иностранных партнеров в Украину. В частности, речь идет об укреплении противовоздушной обороны Украины.

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Об этом Зеленский заявил на брифинге в Киеве 25 августа с участием президента Эстонии. OBOZ.UA рассказывает, какая именно помощь поступит от партнеров.

Что известно

Так, в частности, глава государства сообщил об укреплении ПВО Украины – речь идет о системах ПВО "Кроталь" и ракетах к ним, ракетах AIM, ракетах для ЗРК Patriot. Президент не стал уточнять количество и страны-поставщики, но при этом поблагодарил партнеров за поддержку.

"Мы получили подтверждение о поставке нескольких систем ПВО "Кроталь" и ракет к ним. Также получили ракеты AIM – это очень важные ракеты, которые мы используем для сбивания ракет противника. И еще получили небольшое количество ракет Patriot", – отметил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Зеленский рассказал о реакции партнеров на парад роботизированной военной техники ВСУ в Киеве. Так, партнерам Украины очень понравился парад роботизированной военной техники, который состоялся в Киеве в честь Дня Независимости Украины. Некоторые из них даже подумали, что увиденное было создано с помощью искусственного интеллекта.

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