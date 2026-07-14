"Закончит его работу вместо него": стало известно, кто временно заменит умершего сенатора Грэма

После скоропостижной смерти сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма, ушедшего из жизни из-за разрыва аорты, стало известно имя того, кто займет его кресло в Конгрессе. Губернатор штата Генри Макмастер официально объявил, что временно исполнять обязанности законодателя будет младшая сестра Грэма – Дарлин Грэм Нордоне.

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Губернатор Южной Каролины представил младшую сестру покойного сенатора, которая призвана "завершить его работу". Об этом сообщает BBC.

Семейный долг и поддержка президента

Назначение Нордоне поддержали многие официальные лица, включая президента Дональда Трампа. Они призвали сделать этот шаг в знак уважения к памяти Грэма.

По словам губернатора Макмастера, Нордоне будет занимать этот пост до конца срока полномочий ее брата, который истекает в январе 2027 года. При этом пока не сообщается, планирует ли она в дальнейшем баллотироваться на полный шестилетний срок.

Кем является Дарлин Грэм Нордоне

Связь между Линдси Грэмом и его сестрой всегда была исключительно глубокой. Брат и сестра рано потеряли родителей – мать и отец скончались с разницей всего в 15 месяцев. На тот момент Линдси было 22 года, а Дарлин –13.

Чтобы обеспечить сестре доступ к своим военным льготам на случай непредвиденных обстоятельств во время его службы в Военно-воздушных силам, Грэм официально удочерил ее.

Дарлин воспитывает двоих детей и профессионально занимается помощью людям с инвалидностью в поиске работы. В 2015 году она призналась, что "брат для нее – как отец и мать в одном лице".

Дарлин сопровождала Грэма на протяжении всей его политической карьеры. Ранее он даже заявлял, что в случае его победы на президентских выборах именно она стала бы его первой леди. При этом сама Нордоне никогда ранее не занимала государственных должностей.

Политический вес и ситуация в Сенате

Линдси Грэм, впервые избранный в Сенат в 2002 году, был одной из ключевых и наиболее влиятельных фигур американской внешней политики, последовательно выступая за активное военное вмешательство США за рубежом.

Буквально накануне смерти он вернулся из поездки в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также успел переговорить по телефону с Трампом.

Его смерть пришлась на период острой межпартийной борьбы за власть. До кончины Грэма республиканцы удерживали большинство в Сенате (53 места против 47 у демократов).

В настоящее время представитель Грэма сообщил, что выдача свидетельства о смерти будет временно отложена до завершения всех необходимых токсикологических и микроскопических исследований.

Назначение членов семьи на место ушедших из жизни законодателей – давняя американская традиция. Согласно статистике за 2025 год, 45 овдовевших женщин напрямую сменяли своих покойных мужей в Конгрессе (38 в Палате представителей и 8 в Сенате), однако случай с назначением сестры, которую брат когда-то официально удочерил, по-своему уникален для американской политики.

Напомним, утром 12 июля стало известно о смерти американского сенатора Линдси Грэма. Политик ушел из жизни после непродолжительной и внезапной болезни. В официальном обращении, опубликованном офисом сенатора, сказано, что политик скончался после "короткой и внезапной болезни"

Как сообщал OBOZ.UA, сенатор Грэм незадолго до своей смерти утверждал, что Белый дом одобрил законопроект об "адских санкциях" против России. Тогда политик говорил, что это даст президенту США Дональду Трампу рычаги для скорейшего завершения войны в Украине.

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