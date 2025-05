В списке мести Трамп так много пунктов, что до Гарвардского университета очередь дошла лишь в апреле. В этом случае сведение личных счетов он подает под видом борьбы с левой идеологией и антисемитизмом в университетах – антиизраильские акции в кампусах дают отличный повод. Это вызвало бурю откликов в социальных сетях, особенно среди русскоязычных, с удовольствием клюнувших на дешевую наживку.

Война с университетами — это война с наукой и свободой

Впрочем, реальное положение дел с антисемитизмом вы можете узнать из первых рук, из публикаций в Фейсбуке и стримов на Ютубе Евгения Шахновича, профессора Гарварда (Eugene Shakhnovich), а также профессора Максима Бравермана (Maxim Braverman). Нас же более волнует не провокационное использование расистами Трампа этой болезненной темы, а то, что под шумок хунвейбины Илона Маска из созданного в обход Конгресса Департамента эффективности прекращали федеральное финансирование множества важнейших научных программ. Примеров множество и о них с ужасом пишут люди, занимающиеся наукой.

Итак, в апреле Трамп выдвинул ряду университетов, включая Гарвард, Принстон и Колумбийский, жесткие требования, в том числе отмену всех программ в рамках политики DEI (разнообразие, равенство, инклюзивность) и запрет на ношение масок в кампусах.

Блюдя старинные университетские свободы, Гарвард отверг эти требования. В ответ администрация Трампа лишила его 2,2 млрд из девяти миллиардов долларов государственного финансирования и пригрозила университету лишением налоговых льгот и права принимать иностранных студентов. В свою очередь Гарвард подал в федеральный суд иск против администрации.

Ответным шагом церберов из ICE (иммиграционная и таможенная полиция США – U.S. Immigration and Customs Enforcement), не слишком озабоченных соблюдением законов, стало преследование иностранных студентов и аспирантов по самым ничтожным поводам, вплоть до штрафа за нарушение правил дорожного движения многолетней давности. Уже в начале мая проблемы с визой и статусом пребывания коснулись более 6 тысяч иностранных студентов. В это же время сотни американских ученых подали заявки на переезд в иные страны в рамках программ, открытых европейскими университетами и правительствами. Многие уезжают работать в Канаду, как вот хорошо известный в Украине историк Тимоти Снайдер. Или в Китай, который создает для них все условия.

Таковы ближайшие, немедленные последствия войны Трампа с университетами, наукой и образованием. О более отдаленных не хочется даже думать, но предвидеть нетрудно: США утратят лидерство в науке, перестанут быть Меккой для студентов, аспирантов и профессоров всего мира, не говоря уже падении общего уровня образования. Это резко снизит их привлекательность и конкурентоспособность, что приведет не только к утрате мирового лидерства, но и к множеству иных проблем, включая потерю больших денег, намного больших, чем сэкономят на прекращении финансирования научных тем. Плюс значительное снижение уровня жизни и демографический кризис – в США перестанут стремиться не только студенты, но и на заработки, а прирост населения давно наполовину обеспечивают иммигранты. Без них население будет сокращаться и стареть.

Трамповская министра образования

Об уровне образования стоит поговорить – его падение неизбежно и самый яркий пример я сейчас приведу. Трамп вообще хотел ликвидировать министерств образования, но ограничился сокращением финансирования и штатов, а также тем, что поставил во главе свою хорошую знакомую. Дама известна тем, что вместе со своим мужем основала в 1980 году компанию по популяризации рестлинга. Тогда эта развлекательная борьба переживала бум в США, и Трамп частенько посещал схватки рестлеров. Вот он и выдвинул свою приятельницу, не отмеченную никакими заслугами на ниве просвещения, на министерскую должность – Сенат кандидатуру утвердил.

Так вот, эта Линда МакМахон, министра, значит, образования, тоже включилась в борьбу с наукой и написала Гарварду письмо. Университет поступил убийственно просто: он отметил в письме орфографические и пунктуационные ошибки, а затем опубликовал его в социальных сетях. Правда, трампистов этим не проймешь, но общем-то с такой грамотностью закрытие министерства выглядит даже логичным.

Тут следует заметить, что никто не предложил сей министре выправить текст письма. И хорошо если в порядке издевки, мол, полюбуйтесь на невежд Трампа. А если мадам МакМахон уже успела сократить специалистов и заменила их такими же лояльными невеждами как она? Некомпетентность быстро распространяется сверху вниз по всем этажам иерархической пирамиды, недаром в народе говорят, что рыба гниет с головы. Увы, в этот раз гниет очень большая рыба, настоящий левиафан – Америка!

Гарвард и месть Притцкерам

При чем тут месть? При том, что Трамп ненавидит Притцкеров, богатую еврейскую семью, активистов и крупных доноров Демократической партии. Трамп враждует с ними с 1990-х годов, все началось со ссоры из-за отеля Grand Hyatt на Манхэттене, в котором он владел половиной. Совладельцами была семья Притцкер из Чикаго, в лице ныне покойного Джея Притцкера.

Об этом пишет газета "Уолл Стрит Джорнел" в статье "The Billionaire Hotel Scion at the Center of the Fight Over Harvard" от 7 мая. В ней рассказывают о причинах атаки на Гарвард, о многих деталях карьеры Трампа, о его нечистоплотной манере вести дела, о его банкротствах, но это мы опустим, подчеркнув разве что его мстительность и злопамятность, и перейдем к Пенни Притцкер, племяннице Джея. Она была министром торговли США, руководила сбором средств на президентскую кампанию Барака Обамы, а в 2021 году выделила Гарварду 100 миллионов долларов и с 2022 года является старшим научным сотрудником Совета Harvard Corporation.

Как видите, ларчик вражды Трампа к Гарварду открывается просто. Мало того, ее брат Джей Роберт Притцкер, популярный губернатор Иллинойса, ведет активную антитрамповскую кампанию, и в недавней яркой его речи в Нью-Гэмпшире главным тезисом было презрение к Трампу и его команде. Притцкер прямо назвал вещи своими именами, то бишь подонков Трампа – подонками. И назвал грязной попытку Трампа под флагом борьбы с антисемитизмом разрушить университетские свободы.

Любопытно в этой связи, можно ли считать проявлением антисемитизма требование Стивена Миллера, советника Белого дома по внутренней безопасности, арестовать и посадить Притцкера за призывы к массовым протестам против действий Трампа? Предки Притцкера евреи с Украины, бежавшие от массовых погромов в Российской империи. Сейчас погромы идут в США – трудно назвать иначе депортации Трампа – и он говорит об этом. Возможно, этот смелый человек и станет лидером демократов, знаменем их сопротивления. Пора бы им найти такого, давно пора! В Иллинойсе ему уже пришлось разгребать Авгиевы конюшни, оставленные республиканцем, этаким местным Трампом. Так что опыт есть.

В заключение стоит поделиться опасением: если беспощадный к врагам рейха Стивен Миллер займет пост советника по национальной безопасности, дела в США примут совсем крутой оборот! Стив Бэннон, бывший главный стратег Белого дома и старший советник президента США, архитектор трампизма и лидер американских альтернативных консерваторов (проще говоря, нацистов), назвал его их представителем в Белом доме. Кстати, и внешне и повадками Миллер напоминает молодого Путина…

Личные штрихи к картине погрома

Атака Трампа на образование коснулась и моих знакомых и близких. Внучка (ей на днях исполнилось 17 лет и у нее светлая голова) опасается прекращения финансирования уроков повышенной сложности, дающих баллы для поступления в хороший колледж. Кстати, урезание федерального финансирования коснется в первую очередь школ красных, республиканских штатов – все они сидят на субвенциях из федерального бюджета. Тогда как синие штаты дают 70% ВВП США.

А на днях видный турецкий историк Джандан Бадем, многажды упомянутый в недавно опубликованной на портале "7 искусств" моей книге о Синопском сражении, поделился в Academia.edu ссылкой на ее публикацию. Что весьма лестно! Но на странице профессора я встретил такую жалобу:

"Я получил приглашение от Калифорнийского государственного университета принять участие в конференции в октябре 2025 года. Обратился в консульство США в Стамбуле за визой. Самое раннее назначение, которое мне дали – февраль 2027 года! Отправил им письмо со сканом приглашения и попросил ускорить получение визы, но мне было отказано. Вот вам и доверие к турецкому паспорту и свобода въезда в страну, называющую себя "лидером свободного мира".

В лихие и темные времена мы живем...