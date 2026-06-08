'Зачем тогда создавать мощнейшие вооруженные силы?' Трамп заявил, что не обещал не втягивать США в зарубежные войны

Президент США Дональд Трамп опроверг свое предвыборное заявление не втягивать Америку в вооруженные конфликты за рубежом. По его словам, он не давал такого обещания два года назад.

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Об этом он сообщил в интервью американской телеведущей Кристен Уэлкер. Как пояснил глава Белого дома, именно для войн и нужны "самые мощные вооруженные силы".

"А я не гарантировал, что не будет войны. Зачем тогда создавать самые мощные вооруженные силы в мире? Поэтому когда вы говорите, что я обещал, то я ничего не обещал. Мне не нравятся эти бесконечные войны. Это (война в Иране – Ред.) не бесконечная война. Мы занимаемся этим три месяца", – сказал Трамп в интервью, отрицая нарушение обещания, данное американским избирателям.

Заметим, что в 2024 году, Трамп постоянно обещал не втягивать США в войну, в частности в ночь, когда он выиграл президентские выборы.

"Я не собираюсь начинать войну. Я собираюсь останавливать войны", – сказал Трамп, в частности, в победной речи после выборов.

Напомним, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая ограничивает возможность Дональда Трампа самостоятельно принимать решение о применении военной силы против Ирана. Документ поддержали 215 конгрессменов, тогда как 208 выступили против.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Белого дома призвал Иран и Израиль воздержаться от дальнейшей эскалации после взаимных атак 7 июня. Он заявил, что намерен убедить премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не наносить ответный удар по Ирану, поскольку новые удары могут поставить под угрозу достижение договоренностей между сторонами.

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