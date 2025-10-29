'Зачем много лет сидеть в тюрьме?' Украинцев в Польше призвали не продаваться российскими спецслужбами 'за несколько тысяч евро'

Координатор спецслужб Польши, министр Томаш Семоняк призвал украинцев, которые сейчас находятся в стране, не соблазняться на российские предложения заработать деньги выполнением шпионских задач в пользу страны-агрессора России. Он отметил, что польские спецслужбы работают эффективно, а за такие действия грозит тюрьма.

Именно так Томаш Семоняк прокомментировал задержание в Польше двух украинцев. Он подчеркнул, что это задержание – "фрагмент очень большого целого".

"В течение несколько недель мы наблюдаем активизацию таких действий. Они служат подготовкой к диверсионным актам. А печальная закономерность заключается в том, что чаще всего для этого нанимают граждан Украины", – сказал Семоняк.

Поляк призвал всех сохранять бдительность и хорошо думать о последствиях своих действий, однако отдельно обратился именно к украинцам.

"Обращаюсь ко всем, особенно к гражданам Украины, которые находятся в Польше, чтобы онине соблазнялись теми несколькими тысячами евро за такого рода деятельность. Наши спецслужбы работают эффективно. Зачем сидеть годами в тюрьме? Зачем служить России, которая напала на Украину?" – спросил он.

Что предшествовало

27 октября стало известно, что в Польше задержали двух граждан Украины по подозрению в шпионаже в пользу "иностранной разведки". По данным польских правоохранителей, подозреваемые якобы собирали информацию о военнослужащих Вооруженных сил Польши и критически важной инфраструктуре, связанной с усилиями по поддержке Украины.

Задержание произошло в южном городе Катовице еще 14 октября. Подозреваемым украинцам 32 и 34 года соответственно.

Зачем это делается

Польский министр отметил, что современный шпионаж приобретает новые формы. Так, все чаще вместо классических схем используется интернет-вербовка.

В частности, российские спецслужбы ищут в соцсетях людей, которые нуждаются в деньгах или находятся в уязвимом положении, и используют их как временных агентов без подготовки.

По словам Семоняка, вербовкой украинцев в Польше спецслужбы РФ "убивают двух зайцев". А именно – готовят диверсионные действия и вносят раздор между поляками и украинцами.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские страны активно выявляют и высылают российских разведчиков, которые действовали под прикрытием дипломатических миссий. Больше всего российских агентов было объявлено персонами нон грата в Болгарии – 82 человека. В Германии выслали 65, в Польше – 58, в Румынии – 52, в Словакии – 39, а в Нидерландах и Словении – по 34.

