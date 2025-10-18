РФ вербует 'одноразовых агентов' в странах Европы: разведка рассказала, как именно

С начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские страны активно вы являют и высылают российских разведчиков, которые действовали под прикрытием дипломатических миссий. Больше всего российских агентов было объявлено персоной нон грата в Болгарии – 82 человека.

В Германии выслали 65, в Польше – 58, в Румынии – 52, в Словакии – 39, а в Нидерландах и Словении – по 34. Об этом сообщили в Службе внешней разведки.

После потери сети под дипломатической крышей российские спецслужбы активизировали вербовку гражданских "одноразовых агентов".

По данным разведки, только в Польше зафиксировано 47 случаев обвинений в шпионаже в пользу РФ, в Эстонии – 20, в Латвии – 19, в Германии – 12, в Великобритании – 10. Всего в 12 странах Европы подозреваемыми в сотрудничестве с российской разведкой стали 130 человек.

Российские вербовщики используют различные каналы для поиска потенциальных агентов: социальные сети, интернет, церковные общины, спортивные клубы и массовые мероприятия. Как правило, таких людей привлекают единовременно – для передачи информации или выполнения конкретных задач, что является частью гибридной стратегии Кремля по подрыву безопасности европейских государств.

Служба внешней разведки Украины призывает украинцев и граждан других стран быть внимательными, чтобы не стать инструментом российской агрессии. Этот процесс показывает, что Россия активно ищет новые способы влияния за рубежом и пытается компенсировать потери собственных агентов среди дипломатов.

Напомним, российское федеральное агентство "Россотрудничество" за неполный 2025 год потратило на пропагандистские программы для иностранцев около 4,6 млн. долларов. Это в полтора раза больше, чем годом ранее в РФ.

