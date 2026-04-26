Япония поможет Украине подготовиться к следующей зиме: какое оборудование передаст

Япония расширяет поддержку Украины в энергетическом секторе накануне нового отопительного сезона. Страна планирует передать не только оборудование для генерации электроэнергии, но и средства физической защиты инфраструктуры и технику для ремонтных работ.

Об этом заявил посол Японии в Украине во время международной конференции Ukraine Energy Coordination Group (UECG). Информацию распространило информационное агентство Укринформ.

Япония готовит масштабный пакет помощи для укрепления украинской энергосистемы перед зимой. Речь идет о подготовке семи больших трансформаторов и установке модульного здания, которое станет частью энергетической инфраструктуры.

Кроме этого, украинская сторона получит 62 трансформатора среднего размера, кабели для подключения генераторов, а также 6400 габионных блоков, которые используются для защиты энергообъектов от повреждений. В пакет помощи также входит большой кран, необходимый для проведения ремонтных работ, и дополнительные системы поддержки данных для секторов электроэнергетики и теплоснабжения.

Японская сторона продолжит сотрудничество с Украиной, в частности в сфере подготовки к отопительному сезону, с учетом опыта предыдущей зимы. Ранее страна уже предоставляла оборудование, включая генераторы, газовые турбины и когенерационные установки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Япония приняла решение выделить Украине 6,2 млрд японских иен (примерно 41 млн долларов США) на первоочередные нужды в восстановлении. Речь идет об укреплении устойчивости критической инфраструктуры и поддержке социально значимых секторов.

