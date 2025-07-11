Ямайка хочет добиться от Британии репараций за рабство в XVI-XIX веках

Лидеры стран Карибского бассейна поддержали петицию Ямайки к королю Великобритании Чарльзу III о выплате репараций за рабство в XVI-XIX веках. Регион готовится активизировать усилия по обеспечению справедливости за рабство.

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Об этом заявил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс. Выступая на саммите лидеров Карибского сообщества (КАРИКОМ), блока из 20 государств-членов и ассоциированных членов, Холнесс заявил, что Ямайка заручилась "широкой поддержкой" своей петиции к королю, передает The Guardian.

"Я рад сообщить, что Ямайка получила широкую поддержку петиции к королю Чарльзу III как главе государства Ямайка с просьбой о вынесении официального решения Тайного совета о том, было ли порабощение африканцев в Атлантике законным в соответствии с общим правом", – сказал он.

Идея, выдвинутая кабинетом министров и комиссией по репарациям Ямайки, заключается в том, чтобы обратиться к Тайному совету с просьбой вынести решение и определить, были ли рабство и принудительная перевозка рабов-африканцев на Ямайку и другие территории законными, являлись ли они преступлением и преступлением против человечности, а также обязана ли Великобритания предоставить Ямайке компенсацию за рабство и его долгосрочные последствия.

В течение многовековой трансатлантической работорговли более 12,5 миллиона африканцев были похищены и насильно вывезены в Америку, включая Ямайку, где их продали в рабство.

Холнесс заявил, что петиция стала смелым шагом на пути к справедливости. Он добавил, что это "переломный момент для КАРИКОМ и всего мирового движения за репаративное правосудие".

По его словам, в случае удовлетворения петиции "Соединенное Королевство несет юридическое обязательство выплатить Ямайке и ее народу компенсацию за причиненный ущерб".

Министр культуры Ямайки Оливия Грейндж сказала, что петиция "будет иметь далеко идущие последствия для усилий по получению компенсации". Она подчеркнула, что страны работают вместе: "Различные страны будут принимать решение о том, какие меры им следует предпринять. Но главное в том, что все они поддерживают нашу позицию. Для меня это главное заявление – мы работаем вместе в этом направлении", – добавила министр.

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес, один из основателей движения за репарации КАРИКОМ, также заявил, что борьбу за репарации нельзя останавливать.

"В Карибском регионе у нас есть особая первостепенная задача, главная ответственность – выплатить компенсацию за геноцид коренных народов и порабощение африканцев", – сказал он, добавив, что региону нужны союзники. Он сообщил, что этот вопрос будет включен в повестку дня саммита Африка-КАРИКОМ, который состоится в сентябре в Эфиопии.

Премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун подчеркнул, что это вопрос справедливости для тех, кто подвергался эксплуатации и не получал оплаты за свой труд.

"Мы должны быть способны бороться за справедливость, потому что наши предки не только подвергались эксплуатации, не получая за это зарплату, но и полученная прибыль репатриировалась в Европу и Северную Америку для развития экономики, что лишало наши страны важных социальных институтов, больниц, школ и не позволяло развиваться инфраструктуре внутри наших стран", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания переходит в режим "готовности к войне" и объявляет о масштабном перевооружении на фоне роста глобальной угрозы. Правительство планирует построить до 12 новых штурмовых подводных лодок и вложить миллиарды фунтов в ядерное оружие, беспилотники и киберзащиту.

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