Британия переходит в режим 'готовности к войне': Стармер объявил о плане усиления обороны

Великобритания переходит в режим "готовности к войне" и объявляет о масштабном перевооружении на фоне роста глобальной угрозы. Правительство планирует построить до 12 новых штурмовых подводных лодок и вложить миллиарды фунтов в ядерное оружие, беспилотники и киберзащиту.

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Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, которого цитирует The New York Times, представляя новую оборонную стратегию, направленную на усиление военной способности страны. Он отметил, что мир стал "более опасным", а угрозы – "более серьезными, непосредственными и менее предсказуемыми, чем когда-либо со времен холодной войны".

"Угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся, является более серьезной, более непосредственной и менее предсказуемой, чем когда-либо со времен холодной войны", – сказал Стармер, подчеркивая рост российской агрессии, войну в Европе, киберугрозы и ядерные риски.

По его словам, Британия должна быть не только обороноспособной, но и готовой к возможному боевому столкновению.

"Я считаю, что лучший способ сдерживать конфликт – это подготовиться к нему", – отметил он во время выступления на предприятии в Глазго.

Объявление предшествует обнародованию стратегического оборонного обзора, который подготовила группа под руководством бывшего генсека НАТО Джорджа Робертсона. Обзор предусматривает, в частности, закупку до 7000 единиц дальнобойного вооружения, создание киберподразделений и модернизацию критической инфраструктуры.

Часть средств – более 1,5 млрд фунтов стерлингов – будет направлена на улучшение условий проживания для военнослужащих, ведь численность армии сейчас самая низкая со времен Наполеона.

Большое внимание в новой стратегии уделяется подводному флоту: планируется расширение ядерного компонента в рамках альянса AUKUS с США и Австралией.

В заявлении правительства говорится о "знаковом изменении в нашем сдерживании и обороне: переход к готовности к боевым действиям, чтобы сдерживать угрозы и укреплять безопасность в евроатлантическом регионе".

На фоне роста напряженности в мире британское правительство стремится уменьшить зависимость от США в сфере безопасности, что частично связано с непредсказуемой позицией бывшего президента Дональда Трампа в отношении НАТО и России. Стармер, впрочем, продолжает дипломатическую линию укрепления трансатлантического союза.

Отдельное внимание вызывает потенциальное решение приобрести истребители, способные нести тактическое ядерное оружие. Это, как отмечают эксперты, может свидетельствовать о попытке создать независимую ядерную способность, не полагаясь исключительно на поддержку со стороны США.

Ветеран британской армии и депутат от Либеральных демократов Майк Мартин прокомментировал планы правительства в соцсетях, отметив изменение подхода к ядерному сдерживанию.

"Раздача – это ядерное оружие, сбрасываемое с воздуха. Это ключевая возможность, которую предоставляют США, что позволяет ядерную эскалацию без полного уничтожения Москвы ядерными ракетами с подводных лодок", – отметил Мартин.

Ожидается, что обновленный оборонный документ будет существенно отличаться от предыдущего обзора 2021 года, который был обновлен в 2023-м и ориентировался на послебрекзитную концепцию "Глобальной Британии". Теперь вместо изоляции – усиление кооперации с ЕС и союзниками.

Премьер заявил, что расходы на оборону будут расти до 2,5% от ВНП.

"Британии нужно идти дальше, но я не могу установить точную дату достижения 3%, пока не увижу, откуда возьмутся средства", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, война России против Украины выявила серьезные пробелы в способности стран Запада быстро производить оружие и боеприпасы. Именно поэтому наращивание оборонного потенциала Соединенного Королевства, включающее масштабные инвестиции в ВПК и перевооружение, рассматривается как четкий сигнал Москве о готовности Лондона действовать решительно в случае необходимости. То есть правительство объявило, что потратит 1,5 млрд фунтов стерлингов на по меньшей мере шесть новых оборонных заводов (для производства БК и взрывчатых веществ) и создаст 1800 рабочих мест по всей Великобритании.

Также известно, что Великобритания запланировала покупку истребителей, способных нести тактическое ядерное оружие. Предварительно, такими самолетами могут стать "невидимки" F-35A Lightning американской компании Lockheed Martin, но рассматриваются и другие варианты.

До этого британский меценат и предприниматель лорд Майкл Эшкрофт заявил, что использование Украиной таких надводных БПЛА, как Magura, переписывает правила ведения морской войны и формирует новые стандарты проявления морской силы в XXI веке.

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