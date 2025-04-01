Подозревают в работе на российские спецслужбы: в Польше задержан гражданин Украины

В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали 47-летнего гражданина. Польские правоохранители подозревают его в работе на российскую разведку.

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По данным следствия, подозреваемый собирал для россиян информацию о военных объектах в Мазовецком воеводстве, он уже задержан. Подробности сообщает Polsat News со ссылкой на заявление спикера Министерства внутренних дел страны Яцека Добжинского.

"Сотрудники ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, укр. Агентство внутренней безопасности. – Ред.) на основе собственных выводов и материалов задержали 47-летнего гражданина Украины, работавшего на российскую разведку в Мазовецком воеводстве", – заявил Добжинский.

По данным МВД Польши, задержанный разведывал для россиян военные объекты в Польше. Злоумышленнику сообщили о подозрении в участии в деятельности российской разведки против Республики Польша. А окружной суд Варшавы арестовал его на три месяца.

Представитель МВД Польши также добавил, что во время допроса подозреваемый признал свою работу на российскую разведку и объяснил ее "идеологическими мотивами".

По данным польских правоохранительных органов, после начала полномасштабной агрессии России против Украины сотрудники ABW задержали на территории Польши уже 44 человека, подозреваемых в шпионаже или диверсиях в пользу РФ или Беларуси. Среди них были как украинцы, так и россияне, белорусы и поляки.

Среди громких задержаний украинцев, напоминает издание, можно отметить задержание в январе прошлого года Агентством внутренней безопасности еще одного агента российских спецслужб, готовившего во Вроцлаве диверсии, в частности поджог объектов, расположенных вблизи критической инфраструктуры. В ходе следствия выяснилось, что действовал он в составе организованной преступной группировки, при обыске у него обнаружили "доказательства спланированного преступления".

А одним из самых громких дел стало задержание россиянина Павла Рубцова. Он под испанским именем работал на российское ГРУ не менее 15 лет. Шпиона, выдававшего себя за журналиста, задержали в Польше в 2022 году.

Среди задач, которые ГРУ поставило перед Рубцовым, были обнаружение и координаты людей и мест, которые в дальнейшем могли стать целями Кремля. В частности, испанская газета El Mundo в октябре 2022-го писала, что Рубцов шпионил за коллаборационистами американской разведки в Восточной Европе и потенциальными кандидатами в эти коллаборационисты.

Кроме того, шпион нацелился на представителей российской и белорусской оппозиции, в частности, на территории Польши, а также собирал информацию о российском оппозиционере Алексее Навальном, передав Москве данные о европейских клиниках, где тот лечился после отравления.

Однако привлечь Рубцова к ответственности не удалось: его освободили из-под стражи в Польше для последующего обмена заложниками, который США и Россия провели 1 августа 2024 года в Анкаре.

Напомним, ранее в CNN заявили, что США полагают, что Россия стремится возобновить сеть шпионов на Западе под прикрытием дипломатии. Помочь это сделать россиянам могут переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа по возобновлению российского дипломатического присутствия в Штатах.

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