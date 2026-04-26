'Ядерная безопасность в приоритете': Госдеп США выпустил заявление к годовщине Чернобыльской катастрофы

Государственный департамент США опубликовал официальное заявление, приуроченное к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В документе подчеркивается непоколебимая приверженность Соединенных Штатов вопросам глобальной ядерной безопасности и отдается дань памяти жертвам трагедии 1986 года.

Видео дня

В заявлении отмечается, что катастрофа на ЧАЭС стала суровым уроком для всего человечества. Об этом говорится на сайте Государственного департамента США.

Суровые уроки прошлого

В Вашингтоне подчеркнули, что трагедия в Чернобыле продемонстрировала разрушительные последствия пренебрежения протоколами безопасности и отсутствия прозрачности. Госдепартамент подчеркнул важность международного сотрудничества в предотвращении подобных инцидентов в будущем.

"Мы помним погибших и чтим невероятное мужество спасателей и невинных людей в Украине, Беларуси, России и других странах, которые столкнулись с этой трагедией лицом к лицу и продолжают бороться с ее последствиями по сей день. Мы продолжаем уделять первостепенное внимание ядерной безопасности на этом объекте и во всем мире и сегодня", – говорится в заявлении ведомства.

Современные вызовы

Особое внимание в документе уделено текущим рискам. Госдепартамент выразил глубокую обеспокоенность угрозами для объектов ядерной энергетики.

"Ядерная энергетика должна оставаться в ответственных руках, приверженных принципам прозрачности. Соединенные Штаты играют ведущую роль в обеспечении безопасности, надежности и долговечности ядерной энергетики в будущем", – заявили в госдепе.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно, что эксперты бьют тревогу из-за угроз на ЗАЭС, в Чернобыле и вреда окружающей среде Украины. То, что происходило во время оккупации ЗАЭС, специалисты назвали беспрецедентной ядерной опасностью.

OBOZ.UA также публиковал фоторепортаж из Зоны отчуждения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!