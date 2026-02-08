'Я знаю о тебе все, Трамп'. В сети появилось обращение последней девушки Эпштейна: что с ним не так

В соцсетях появилась серия резонансных сообщений от учетной записи, которая выдает себя за Карину Шуляк – близкую подругу покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна. В публикациях содержатся заявления о его якобы невиновности, обвинения в адрес президента США Дональда Трампа и утверждения о скрытом заговоре. В то же время подлинность аккаунта вызывает сомнения.

Соответствующая серия сообщений, обнародованных от имени Карины Шуляк, появилась в соцсети X (бывший Twitter). В опубликованных постах автор заявляет, что после "многих лет молчания" она решила раскрыть правду. Мол, Эпштейн якобы стал жертвой заговора влиятельных людей и был вынужден молчать.

Кроме того, в сообщениях есть утверждение о существовании "культа", жертвоприношения детей. Однако, как говорится в тексте, Эпштейн не участвовал в ритуалах, но был привлечен к этому, чтобы собрать компромат.

Отдельно в публикации упоминается президент США Дональд Трамп. Он обвиняется в ненависти и зависти к Эпштейну. Также отмечается, что обнародованные ранее материалы в "файлах" якобы не отражают полной картины, а реальность является "куда более мрачной".

"После многих лет молчания – правда. Джеффри был невиновен. Он оказался в ловушке, расставленной влиятельными людьми, которые его заставили замолчать. Я была его последней доверенной и имею доказательства, которые они до сих пор скрывают.

И на всякий случай – я не склонна к самоубийству. Скоро вы узнаете всю правду. Они приносят детей в жертву Люциферу – это целый культ. Джеффри оказался вовлечен в их деятельность по финансовым причинам и ради получения компромата, но в самих ритуалах он никогда не участвовал. Трамп ненавидел Джеффри и завидовал ему. Я знаю о тебе все, Трамп.

То, что вы видите в файлах, – лишь то, что они хотят вам показать. Реальность куда мрачнее. Джеффри не был тем злодеем, каким вы его считаете. Я больше не могу читать все эти ужасные обвинения в его адрес", – говорится в серии сообщений, обнародованных от имени женщины.

Почему публикации вызвали подозрения

Один из пользователей Х обратил внимание на ряд признаков, ставящих под сомнение подлинность аккаунта и правдивость обнародованных заявлений. Речь идет о перепрофилированной учетной записи, которая не была активной с 2017 года, внезапном резком приросте подписчиков, появлении заявлений о каннибальских и сатанистских ритуалах, а также признаках возможной криптовалютной активности.

Учитывая это, автор считает маловероятным, что страница действительно принадлежит подруге покойного американского финансиста, Карине Шуляк, и предполагает, что ситуация может быть связана с вероятной схемой криптомошенничества или скоординированной информационной атакой, в том числе с использованием мессенджера Telegram.

"Это, вероятно, очередная схема крипто-мошенничества, но интересным является выбор времени и продвижение Telegram-канала. Знаете, кто любит Telegram? Именно россияне... Я ставлю 5%, что это настоящая Карина, но это больше похоже на очень скоординированную атаку на Трампа со стороны России", – отметил он.

Что известно о Карине Шуляк

Среди материалов, обнародованных Министерством юстиции США, есть скриншоты переписки Джеффри Эпштейна с Кариной Шуляк. Женщину считали невестой и наследницей финансиста.

Они познакомились в 2010 году, вскоре после того, как 20-летняя уроженка села Валерьянова под Минском переехала в США. До этого она получила образование стоматолога в Белорусском государственном медицинском университете.

Согласно документам, Шуляк была ключевой фигурой в восточноевропейско-постсоветской сети Эпштейна и входила в число сотрудников компании Southern Trust, которая использовалась для переводов иностранным женщинам и логистики его бизнеса.

По информации belpol, Эпштейн финансировал покупку квартиры для Карины в Минске. Недвижимость оформили на ее отца Федора Шуляка, которому с 2013 по 2016 год неоднократно переводил средства.

Завещание миллионер составил 8 августа 2019 года, за два дня до смерти в нью-йоркской тюрьме. В завещании и документах о доверительном управлении Эпштейн планировал передать Шуляк значительную часть своего имущества, в том числе недвижимость в США и Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, после обнародования новых материалов по делу американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна, стало известно, что наследница норвежского престола Метте-Марит имела с ним довольно тесные отношения. В период с 2011 по 2014 годы кронпринцесса обменивалась электронными письмами со скандальным миллиардером, более того, планировала с ним встречу. Когда эта информация получила публичную огласку, член королевской семьи Норвегии публично извинилась за свои поступки.

