'Я все равно приду': сын Байдена вызвал на бой в клетке сыновей Трампа – Reuters

В США может состояться необычное политическое противостояние – в формате боя в клетке. Сын экс-президента Джо Байдена Хантер Байден вызвал на поединок сыновей действующего президента Дональда Трампа.

Впрочем, пока неизвестно, выйдет ли эта идея за пределы публичного заявления. Об этом сообщает Reuters.

Хантер Байден заявил о готовности принять участие в поединке против Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа. Инициатива появилась после того, как блогер и комментатор Эндрю Каллахан сообщил ему о возможности организации такого боя.

По словам Байдена, он согласился на участие без колебаний и заверил, что готов выйти в клетку, даже если организация поединка не будет доведена до конца.

"Я сказал ему, что сделаю это – на 100% готов, если ему удастся. А если не получится, я все равно приду", – сказал он.

На данныймомент официальной реакции со стороны представителей семьи Трампа или Белого дома не поступало. Также неизвестно, ведутся ли какие-либо переговоры относительно реального проведения такого мероприятия.

Идея подобного поединка возникла на фоне подготовки к масштабным празднованиям в США, посвященных 250-летию независимости страны. В то же время в планах американской администрации уже есть проведение отдельного мероприятия с участием профессиональных бойцов UFC.

Аналитики обращают внимание, что эта ситуация носит скорее символический и медийный характер. Она перекликается с ранее обсуждаемым, но так и не реализованным поединком между предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском.

Исторически американская политика уже знала случаи острых противостояний между оппонентами. В частности, в 1804 году состоялась дуэль между вице-президентом Аароном Берром и бывшим министром финансов Александром Гамильтоном, которая завершилась гибелью последнего и фактически поставила точку в политической карьере Берра.

Как сообщал OBOZ.UA, первая леди США Мелания Трамп пригрозила подать в суд на сына бывшего президента Джо Байдена на сумму более 1 млрд долларов. Иск против Хантера Байдена может быть подан из-за его слов о том, что "ее познакомил с мужем сексуальный преступник Джеффри Эпштейн".

