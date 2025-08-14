Мелания Трамп пригрозила Хантеру Байдену судом на миллиард долларов: чем он оскорбил первую леди США

Первая леди США Мелания Трамп пригрозила подать в суд на сына бывшего президента Джо Байдена на сумму более 1 млрд долларов. Иск против Хантера Байдена может быть подан из-за его слов о том, что "ее познакомил с мужем сексуальный преступник Джеффри Эпштейн".

Адвокаты первой леди, которая вышла замуж за президента США Дональда Трампа в 2005 году, назвали это утверждение "ложным, унизительным, клеветническим и подстрекательским". Об этом сообщает BBC.

Дело Эпштейна

Сын бывшего президента США сделал скандальные комментарии во время интервью, в котором он подверг резкой критике прежние связи президента Трампа с Эпштейном. В письме от адвокатов первой леди, адресованном адвокату Хантера Байдена, содержится требование отозвать иск и извиниться, в противном случае ему будет предъявлен иск на сумму более 1 млрд долларов в качестве возмещения ущерба.

В письме также говорится, что первая леди понесла "огромный финансовый и репутационный ущерб" из-за заявления Хантера Байдена. В нем также утверждается, что младший сын Байдена имеет "большую историю торговли чужими именами" и повторяет это заявление, "чтобы привлечь к себе внимание".

В юридическом письме первой леди отмечается, что заявление Хантера Байдена частично приписывается журналисту Майклу Вулффу, написавшему критическую биографию Дональда Трампа.

В недавнем интервью американскому изданию Daily Beast Вулфф заявил, что первая леди была знакома с соратником Эпштейна и Трампа, когда она познакомилась со своим нынешним мужем. Позднее, после получения письма от адвоката первой леди, в котором оспаривалось содержание и подача материала, издание опровергло эту историю.

Что предшествовало

Американский финансист Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Вскоре после ареста он покончил с собой в тюремной камере, что вызвало множество вопросов и теорий заговора. Расследование Комитета по надзору направлено на то, чтобы пролить свет на возможные связи Эпштейна с влиятельными людьми и выяснить, не помогали ли ему некоторые чиновники избежать правосудия.

Расследование выявило так называемый список Эпштейна – имена известных людей, которые были так или иначе связаны с финансистом. В этот список попали Дональд Трамп, британский принц Эндрю, а также многие другие политики, бизнесмены и знаменитости. Сам факт их присутствия в списке не является доказательством причастности к преступлениям. Однако это вызвало много вопросов и подтолкнуло к дальнейшим расследованиям.

Напомним, председатель Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер требует допросить бывшего президента США Билла Клинтона в рамках расследования о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. По мнению республиканца, именно Клинтон является сейчас "главным подозреваемым" по делу Джеффри Эпштейна.

