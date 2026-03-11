'Я сожалею об этом, но так есть': Мерц сказал, возможно ли возвращение Германии к атомной энергетике

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сожалеет о курсе предыдущего правительства по отказу от атомной энергетики. В то же время он подчеркнул, что этот шаг является окончательным и пересматривать его Германия не планирует.

По словам канцлера, теперь власти сосредоточатся на совершенствовании действующей энергетической политики. Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Берлине, передает "Укринформ".

Берлин не будет пересматривать отказ от атомной энергетики

Мерц прокомментировал заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о глобальном возрождении ядерной энергетики и стремление Европы присоединиться к этому процессу, отметив, что разделяет ее оценку относительно роли атомной энергетики в современном мире.

"Для Германии из этого не следует никаких выводов, потому что предыдущие федеральные правительства решили выйти из ядерной энергетики. Это решение является необратимым – я сожалею об этом, но так есть", – сказал немецкий политик.

Он подчеркнул, что Германия сейчас сосредоточена на совершенствовании действующей энергетической политики, развитии энергосетей и снижении цен путем увеличения предложения энергии.

"Нам нужно расширять сети. Нам также нужно трансграничное сотрудничество. Мы только что говорили об этом в контексте сотрудничества в энергоснабжении между Чехией и Германией. Это темы, которые у нас на повестке дня", – подытожил он.

Напомним, ранее Мерц сообщал, что Еврокомиссия предоставила официальное разрешение Германии на реализацию своей масштабной программы субсидирования сферы энергетики. Она предусматривает возведение новых газовых мощностей и предоставление финансовой помощи промышленности для снижения расходов на электроэнергию.

Как писал OBOZ.UA, немецкий канцлер подчеркнул, что Европа не согласится ни на какие договоренности по Украине, если их будут заключать без ее участия, поэтому европейцы должны быть вовлечены в переговоры между РФ и Украиной, которые проходят при посредничестве США.

