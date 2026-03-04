'Россия тянет время': Мерц после встречи с Трампом заявил, что соглашения по Украине без участия европейцев не будет

Европа не согласится ни на какие договоренности по Украине, если их будут заключать без ее участия. В то же время на Россию нужно усилить давление, чтобы заставить ее пойти на уступки.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на брифинге после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Он подчеркнул, что европейцы должны участвовать в переговорах между РФ и Украиной, которые происходят при посредничестве США.

Соединенные Штаты должны усилить давление на РФ

По словам Мерца, во время переговоров с главой Белого дома он акцентировал на необходимости усиления давления на Москву. По его убеждению, именно рост давления со стороны Вашингтона может заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на уступки.

"Россия тянет время и, делая это, действует против воли американского президента. Сегодня я призвал к усилению давления на Москву", – отметил он.

Немецкий политик считает, что после четырех лет войны российская экономика существенно ослабла, а армия РФ понесла беспрецедентные потери. По его мнению, сейчас Россия находится в уязвимом положении, поэтому решения должны приниматься с участием европейских партнеров, и Европа не согласится на договоренности без своего участия.

Европа должна стать полноправным участником мирного процесса

Вместе с тем, Мерц выступает за расширение формата переговоров между США, Украиной и Россией с привлечением европейцев.

"Трамп знает, что только мир, который поддержит и легитимизирует Европа, может быть действительно длительным. Он также знает, что вклад Европы в безопасность Украины, восстановление, европейскую интеграцию будет просто незаменимым для этого мира и ЕС и наши близкие партнеры – я специально включаю Великобританию – имеют решающее значение. Без нас этого невозможно сделать. Я также хочу еще раз подчеркнуть вклад Франции и Великобритании, потому что мы работаем интенсивнее, чем они, в последние месяцы над достижением такой цели", – сказал немецкий канцлер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Мерц призвал Китай усилить давление на Россию. Глава немецкого правительства считает, что Кремль не может позволить себе игнорировать сигналы, которые поступают от лидера Китая Си Цзиньпина. Вместе с тем Мерц убежден, что Пекин способен остановить российскую агрессию против Украины "словами и действиями".

