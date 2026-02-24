'Я остаюсь реалистом': Туск прокомментировал идею совместного ядерного сдерживания в Европе

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рассматривает создание совместного ядерного сдерживания в Европе как интересную идею на длительную перспективу. Однако, подчеркнул он, нужно больше конкретики и дискретности.

Видео дня

Об этом Туск сказал во время совместной с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере пресс-конференции в тренировочном центре Camp Jomsborg, развернутом на юго-востоке Польши для подготовки подразделений ВСУ. Его цитирует "Укринформ".

Политик отметил, что совместное европейское ядерное сдерживание – это интересная идея, однако сегодня "сложно говорить о конкретике".

"Я остаюсь реалистом и полностью осознаю, что нам нужны адекватные и реальные средства реагирования на возможную агрессию со стороны наших врагов. Сейчас это предложение еще не конкретизировано. В то же время я не хотел бы начинать публичную дискуссию, пока не получу четкой информации о том, что именно возможно. Этот вопрос требует осторожности и определенной конфиденциальности", – подчеркнул глава польского правительства.

Туск сообщил, что Польша начала переговоры по ядерному сдерживанию, однако на этом этапе "нужно больше конкретной информации".

Как сообщал OBOZ.UA, Польша рассматривает возможность усиления безопасности, в частности через развитие ядерного потенциала. Страна находится в условиях угрожающей ситуации с безопасностью на фоне напряженности в регионе, заявил президент Кароль Навроцкий.

