Взрыв морского дрона в румынском порту: президент назвал виновных

Президент Румынии Никушор Дан назвал Россию виновной в детонации украинского морского беспилотника в порту Констанцы. Румынский лидер отметил, что этого бы не произошло, если бы Россия не начинала свое полномасштабное вторжение в Украину.

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Об этом он написал в своем Twitter. По его словам, беспокойство Бухареста в последние годы по выводу на первый план безопасности в Черном море "было правильным".

"Ответственность за подобные инциденты лежит на России как на стране, которая начала агрессию. Украина же стала жертвой этой агрессии и защищает себя. Для случаев вроде того, что произошел в порту Констанцы, действуют специальные протоколы с четко определенными действиями для каждого учреждения. Хочу подчеркнуть, что в этой ситуации все предусмотренные процедуры были выполнены", – написал Дан по результатам заседания по вопросам нацбезопасности в Констанце.

Кроме того, румынский президент отметил, что версия о преследовании "ослепленного" в результате действия российских систем РЭБ дроном корабля, который входил в состав теневого флота РФ, не подтвердилась. Корабль не находился под санкциями ЕС и США и уже несколько раз проходил по коммерческому морскому маршруту.

Что предшествовало

Ранее в порту румынского Констанца взорвался украинский морской дрон-камикадзе. Его принадлежность подтвердил пресс-центр Военно-морских сил Украины.

Как выяснилось, дрон потерял управление и сбился с курса под влиянием российских систем РЭБ. Там также добавили, что информировали об инциденте румынских коллег, чтобы предотвратить жертвы среди гражданских.

Инцидент был вторым

В ночь на пятницу, 29 мая дрон-камикадзе Shahed-136 врезалсяв жилую многоэтажку в Галаце. В результате этого инцидента пострадали четверо гражданских (в том числе женщина и ее 14-летний ребенок), десятки жителей дома были эвакуированы.

Тогда Никушор Дан назвал это событие самым серьезным инцидентом по безопасности на территории страны с начала полномасштабной войны РФ против Украины. В ответ на дроновой удар Румыния объявила персоной нон грата российского генконсула Андрея Косилина и закрыла консульство РФ в Констанце.

Напомним, по поводу беспилотника в Галаце с румынским лидером провел телефонный разговор президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства выразил поддержку румынскому народу и заявил о готовности Украины помогать в обеспечении безопасности соседней страны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент России Владимир Путин цинично заявил, что дрон якобы был не российским, а украинским. Так или иначе,"никто не может сказать о принадлежности дрона без проведения экспертизы", сказал глава Кремля.

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