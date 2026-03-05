Выводы войны в Украине: 10 стран Европы срочно готовят планы эвакуации на случай агрессии со стороны России

Сразу десять стран Северной Европы договорились готовиться к возможной "трансграничной эвакуации" гражданского населения в случае кризиса или военного конфликта в регионе. Такая "трансграничная эвакуация" будет охватывать транспорт, пограничный контроль, туристические коридоры и "другие вопросы".

Видео дня

Об этом сообщают чиновники Швеции. Таким образом Германия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания "стремятся учесть опыт войны в Украине", цитирует Reuters шведское сообщение.

Опыт ВПЛ

Речь идет о понятии "внутренне перемещенных лиц".

"Опыт Украины показал, что временное перемещение населения позволяет продолжать оборону страны, одновременно защищая гражданских", – отмечают в Минобороны Швеции и уточняют, что кроме транспортных и туристических коридоров, планирование трансграничной эвакуации будет включать прием и регистрацию людей, а также защиту уязвимых групп.

В оборонном ведомстве Швеции не скрывают, что такие планы разрабатываются с "целью улучшения защиты гражданского населения в случае серьезных кризисов или, в худшем случае, войны".

Что предшествовало

В Reuters добавляют, что указанная инициатива использовать украинский опыт организации ВПЛ далеко не первая. Так, Эстония, Латвия и Литва еще в прошлом году заключили аналогичное соглашение между собой, "разработав планы действий на случай возможности эвакуации сотен тысяч людей, которые бегут от российских войск".

А Финляндия, которая имеет общую со страной-агрессором Россией границу с протяженностью более тысячи километров, еще в 2024 году подписала такое же соглашение со Швецией.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский опыт организации и перемещения ВПЛ не единственный, который заинтересовал другие страны. Так, на фоне войны на Ближнем Востоке наиболее актуальным считается украинский опыт борьбы с воздушными угрозами, в частности – с иранскими дронами, которыми Россия атакует Украину уже четыре года подряд.

Только провереннаяинформация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!