Вытащили из болота: в Литве нашли бронеавтомобиль, в котором находились четверо пропавших военных США

В Литве нашли бронеавтомобиль, в котором находились четверо военнослужащих США, пропавших во время военных учений у границы с Беларусью. 30 марта транспорт был извлечен из болота.

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Об этом сообщает Министерство национальной обороны Литвы в соцсети Х. Там отметили, что все соответствующие органы продолжают работать на месте происшествия.

"После шести дней непрерывных усилий в Пабраде, вчера вечером бронемашину наконец-то вытащили из болота", – говорится в сообщении.

После изъятия бронированного автомобиля из болота, военная полиция Литвы и следователи Соединенных Штатов продолжают свою работу на месте происшествия.

"Мы будем оставаться терпеливыми и сосредоточенными, пока они собирают больше информации о ситуации", – отметили в ведомстве Литвы.

Напомним, 25 марта, на полигоне близ Пабраде (Литва) стало известно об исчезновении четырех солдат США. Их нашли мертвыми после продолжительной поисково-спасательной операции. Военнослужащие принадлежали к 1-й бригаде 3-й пехотной дивизии Соединенных Штатов.

Соответствующую информацию подтвердил глава НАТО Марк Рютте. Он отметил, что пока не знает каких-либо подробностей трагедии.

"Это еще свежая информация, поэтому мы не знаем подробностей. Это действительно ужасная новость. И наши мнения с семьями и близкими погибших", – сказал Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова направить своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии после прекращения огня. По мнению литовского лидера, президент США Дональд Трамп имеет "откровенные намерения" по прекращению войны в Украине. Однако Россия не слишком заинтересована в мирном урегулировании.

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